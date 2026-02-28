CBTU confirma funcionamento do Metrô para a final do Campeonato Pernambucano deste domingo (1º)

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou neste sábado (28) que o Metrô terá funcionamento normal para a final do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico, marcada para este domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro.

O transporte funcionará das 05h às 23h do domingo, nas linhas Centro e Sul. A princípio, a companhia havia divulgado que o Metrô não estaria funcionando devido a serviços de manutenção e troca de trilhos.

A medida ajudará na locomoção de torcedores de Sport e Náutico, que, com os ingressos esgotados, lotarão a Ilha do Retiro para o jogo de ida da decisão pelo título estadual de 2026.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Esquema de segurança



Devido ao alto número de torcedores que circularão pelo Recife e Região Metropolitana, serão mobilizados 985 policiais militares para garantir a realização do clássico com a presença das duas torcidas.



De acordo com a Polícia Militar, o policiamento será iniciado nas primeiras horas da manhã do domingo, com efetivo distribuído em corredores de acesso ao estádio, terminais integrados e principais vias da capital. Equipes motorizadas reforçarão as rondas, enquanto o setor de inteligência atuará no monitoramento preventivo de grupos organizados.



Do total do efetivo, 282 policiais atuarão diretamente na área interna e no entorno imediato do estádio, reforçando o controle de acesso e a segurança nas arquibancadas. Já a área externa e as principais vias de acesso à Ilha do Retiro contarão com 703 policiais militares, sob coordenação do 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM).



O planejamento também inclui ações preventivas fora do estádio. Estações do metrô e terminais integrados de passageiros receberão guarnições em patrulhamento motorizado, com o objetivo de inibir atos de vandalismo e coibir possíveis confrontos entre torcedores antes e depois do jogo.



Toda a operação será acompanhada em tempo real por oficiais da corporação, por meio das câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), o que permitirá respostas rápidas a qualquer ocorrência.

