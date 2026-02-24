Do veto à liberação: finais do Pernambucano marcam retorno de duas torcidas nos clássicos

Confronto entre uniformizadas de Santa Cruz e Sport no dia 1º de fevereiro de 2025, Recife (Reprodução/Redes Sociais)

Mais de um ano depois das cenas de violência que chocaram o Recife, os clássicos do Trio de Ferro voltam a ter torcidas mistas. A decisão da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) de liberar a presença de visitantes nas finais do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico marca uma mudança significativa no protocolo adotado desde fevereiro do ano passado.

A última vez que um clássico pernambucano contou com torcida mista foi em 1º de fevereiro de 2025, no duelo entre Santa Cruz e Sport, no Arruda. Horas antes da partida, uma onda de violência envolvendo torcidas organizadas tomou conta da Zona Oeste do Recife e de outras áreas da Região Metropolitana. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram cenas de agressões com pedras e pedaços de pau, além de outros episódios graves.

O Hospital da Restauração (HR) informou à época que atendeu 12 pessoas vítimas de agressões físicas relacionadas aos confrontos. Houve registros de prisões, depredações e violência sexual.

Decisão por torcida única nos clássicos

Diante do cenário, a FPF, em conjunto com o Governo do Estado e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), determinou que todos os clássicos passassem a ser disputados com torcida única, exclusivamente do clube mandante.

]A medida foi reforçada por decisão da Justiça de Pernambuco, em articulação com a governadora Raquel Lyra, o desembargador Mauro Alencar e o procurador-geral de Justiça, José Paulo Xavier. As torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz foram banidas dos estádios por cinco jogos em competições no estado, e ficou estabelecida a implementação do reconhecimento facial nas entradas das praças esportivas.

Desde então, os confrontos entre os grandes clubes do estado vinham ocorrendo sem a presença de visitantes. Ao todo, passaram-se 388 dias entre aquele clássico no Arruda e a decisão de liberar novamente as duas torcidas em um duelo decisivo.

Clássico dos Clássicos com duas torcidas nas finais

Agora, para as finais entre Sport e Náutico, com jogos marcados para a Ilha do Retiro e os Aflitos, a federação atendeu ao pedido dos clubes para manter os mandos em seus estádios e confirmou a presença de torcedores visitantes. A medida resgata o modelo tradicional dos clássicos pernambucanos, mas também reacende preocupações.

A expectativa é de casa cheia nas duas partidas, impulsionada pela rivalidade histórica e pela importância do título estadual. A alta demanda por ingressos e o caráter decisivo do confronto elevam o nível de atenção das autoridades de segurança, que prometem planejamento reforçado dentro e fora dos estádios.

A liberação das torcidas mistas simboliza uma tentativa de retomada da normalidade nos clássicos locais. Ao mesmo tempo, coloca à prova as medidas adotadas após a crise de 2025 e a capacidade de garantir que a rivalidade permaneça restrita às quatro linhas.