Casa cheia! Náutico vende mais de 13 mil ingressos antecipados para clássico contra Santa Cruz

Recife, PE, 01/10/2025 - NÁUTICO X GUARANI - Na tarde deste sábado(13), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)

O Náutico já comercializou mais de 13 mil ingressos para o clássico diante do Santa Cruz, marcado para este domingo (22), às 18h, nos Aflitos, em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. A expectativa do clube é de bom público para o confronto decisivo no Estadual.Vale lembrar, que a partida é de torcida única com apenas alvirrubros.

As entradas podem ser adquiridas no site

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Clube Na?utico Capibaribe (@nauticope)

FutebolCard, enquanto os sócios do clube podem garantir presença realizando o check-in na plataforma exclusiva para associados.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Os setores Vermelho e Hexa ainda contam com ingressos disponíveis. Por outro lado, o setor Caldeirão já está esgotado, refletindo a grande procura da torcida para o clássico decisivo contra o Santa Cruz.

Além de definir o finalista do Pernambucano, o confronto garante ao vencedor uma vaga na Copa do Nordeste 2026, aumentando ainda mais a tensão e o interesse da torcida.

O Timbu pode superar o maior público da temporada, atualmente registrado na vitória por 4 a 0 sobre o Sport, quando 13.869 torcedores estiveram presentes nos Aflitos.

