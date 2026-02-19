Em apresentação, Benevenuto cita Diego Souza e reforça desejo de marcar nome no Sport

Marcelo Benevenuto, zagueiro do Sport, e o ex-jogador Diego Souza (Paulo Paiva e Leo Piva/Sport)

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira (19), o zagueiro Marcelo Benevenuto participou de entrevista coletiva como novo jogador do Sport. O defensor expressou que a chegada à Ilha do Retiro tem peso especial na carreira.

Recém-estreado na semifinal do Campeonato Pernambucano, Benevenuto destacou a relação construída com o executivo de futebol Ítalo Rodrigues e citou o ex-jogador Diego Souza ao revelar bastidores da negociação com o Leão.

'Cavada' por vaga no time rubro-negro

A chegada de Marcelo Benevenuto no Recife contou com Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport, como peça determinante. Os dois trabalharam juntos no Criciúma e quase conquistaram o acesso na temporada passada.

Depois, o zagueiro retornou ao Fortaleza, mas não foi aproveitado. Bastou uma mensagem ao dirigente para o futuro do atleta ter como destino na Ilha do Retiro.

“Eu trabalhei com o Ítalo lá no Criciúma, a gente fez um bom trabalho, quase conseguiu subir com o clube. O Fortaleza me pediu de volta, mas eu acabei voltando e não sendo utilizado. Quando vi que o Ítalo foi anunciado aqui no Sport, até mandei mensagem: ‘pô, lembra de mim?’”, contou Benevenuto, em tom descontraído.

“Quando ele soube da minha situação, me mandou mensagem, a gente conversou. Ele ficou até com medo de eu não vir. Entrei em acordo com o outro clube e eu queria colocar o Sport também no meu currículo, porque é um clube gigantesco, por onde passaram grandes ídolos", completou.

Diego Souza como exemplo a ser seguido no Sport

Ainda em coletiva o zagueiro citou, inclusive, a convivência com Diego Souza, com quem atuou no Botafogo, como exemplo da grandeza rubro-negra. Campeão pelo Leão e de grandes atuações na Ilha do Retiro, o ex-camisa 87 do Sport dispensa apresentações quando se trata de vestir a camisa do Sport.

“Eu joguei com o Diego Souza no Botafogo e quero deixar meu nome aqui no Sport também, fazer minha história. Acredito que comecei bem. Durante a temporada vocês vão me conhecendo, e eu vou dar meu sangue por esse clube. Qual jogador não queria jogar no Sport? Não é qualquer um que veste essa camisa”, afirmou o defensor.

Estreia estratégica

Marcelo Benevenuto já havia feito sua primeira partida pelo Leão na vitória por 1 a 0 sobre o Retrô, no jogo de ida da semifinal estadual, formando dupla com o capitão Ramon Menezes. No entanto, revelou que poderia ter estreado duas rodadas antes. Mesmo com pouco tempo de casa, o defensor acredita ter contribuído além das quatro linhas.

“Eu já ia estrear contra o Maguary, mas pedi ao Roger para me dar mais um tempo para recuperar a forma física, porque vinha treinando separado no meu ex-clube. Acho que esses dias foram bons para mim, e pude ajudar a equipe numa semifinal, que é sempre difícil”, contou.

“Acho que, de alguma forma, ajudei dentro de campo, com a experiência, falando, orientando. Acho que consegui corresponder ao torcedor do Sport", analisou.

Torcida



Em outro momento da coletiva, Benevenuto relembrou um episódio curioso envolvendo a torcida rubro-negra antes mesmo de vestir a camisa do clube. O zagueiro contou que já sentiu o peso da atmosfera como adversário, inclusive em uma final de Copa do Nordeste.

“Eu já joguei várias vezes contra o Sport e senti o clima da torcida. Já joguei uma final também (2022). Na hora que a torcida gritou o ‘Cazá Cazá’, meu joelho travou”, revelou.

Segundo ele, o episódio virou motivo de brincadeira entre os companheiros.

“Me zoam até hoje. Perguntaram se eu estava com medo da torcida. Eu voltei para o vestiário para tentar fazer um preventivo, mas não consegui jogar.”

“Mas agora a torcida está a meu favor. Eu vou deixar claro que estarei sempre com garra, dedicação e muita força de vontade para ajudar o Sport", concluiu.