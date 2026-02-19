Sport reage a parecer da PGR sobre 1987 e reafirma título brasileiro: "Defesa de sua história"

Clube leonino acompanha análise do STF com "serenidade" e diz que decisões judiciais já consolidaram reconhecimento

Sede do Sport, na Ilha do Retiro ( Laura Lay/Sport Club do Recife.)

O Sport se pronunciou nesta quinta-feira (19) após a repercussão do parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhado ao Supremo Tribunal Federal sobre o Campeonato Brasileiro de 1987. Em nota oficial, o clube afirmou acompanhar o caso “com serenidade” e reiterou confiança nas decisões judiciais já consolidadas ao longo das últimas décadas.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A manifestação rubro-negra ocorre depois de a PGR enviar ao STF parecer favorável à possibilidade de divisão oficial do título de 1987 entre o Clube de Regatas do Flamengo e o Sport. O documento, assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, considera válida a ação rescisória apresentada pelo clube carioca e defende que não haveria impedimento para um reconhecimento compartilhado, desde que respeitado o trânsito em julgado que assegura ao Sport o status de campeão.

No comunicado, o Sport destacou que o mérito da questão “já foi amplamente analisado e decidido por órgãos judiciais competentes”, com decisões reiteradas que reconheceram o clube pernambucano como único campeão brasileiro de 1987, inclusive com manifestações anteriores do próprio Supremo. O Leão também afirmou que o reconhecimento simultâneo de dois vencedores para uma mesma competição “contraria a lógica do direito desportivo e a segurança jurídica”.

O processo está sob relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, que analisará o parecer antes de decidir se mantém o entendimento consolidado ou se abre espaço para nova interpretação. Em maio do ano passado, o STF já havia rejeitado recurso do Flamengo, com decisão confirmada pelo ministro Dias Toffoli.

Passados quase 40 anos da disputa, o tema volta a mobilizar o cenário jurídico e esportivo nacional. Enquanto aguarda os próximos passos no Supremo, o Sport reforçou que seguirá “firme na defesa de sua história, com responsabilidade, equilíbrio e respeito às instituições brasileiras”, mantendo a posição de que o título de 1987 está definido pela Justiça.

Confira a nota completa na íntegra:

O Sport Club do Recife acompanha com serenidade as recentes notícias sobre o parecer encaminhado pela Procuradoria-Geral da República ao STF acerca do Campeonato Brasileiro de 1987.

O mérito da matéria já foi amplamente analisado e decidido por órgãos judiciais competentes, com decisões reiteradas que reconheceram o Sport como único campeão brasileiro de 1987, inclusive com manifestações anteriores do próprio Supremo.

O Clube reafirma sua confiança nas instituições e entende que o reconhecimento simultâneo de dois vencedores para uma mesma competição contraria a lógica do direito desportivo e a segurança jurídica.

Passadas quase quatro décadas, causa estranheza a tentativa de rediscutir judicialmente um resultado definido dentro das regras da competição e já consolidado pela Justiça.

O Sport seguirá firme na defesa de sua história, com responsabilidade, equilíbrio e respeito às instituições brasileiras.