SportZone: novo camarote premium para 1000 pessoas estreia em abril na Ilha do Retiro

A Soccer Hospitality, holding brasileira especializada em experiências premium em grandes eventos esportivos, anuncia o lançamento do SportZone, seu novo camarote, que será inaugurado em abril. Com investimento de R$3 milhões e capacidade para até 1.000 pessoas, o novo espaço visa elevar o padrão de entretenimento e hospitalidade nos dias de jogos na Ilha do Retiro, em Recife.

O SportZone funcionará em um espaço reservado nos assentos especiais da Ilha do Retiro, com portão exclusivo. O setor abrirá as portas quatro horas antes do início das partidas, oferecendo ao público uma jornada completa de entretenimento, gastronomia e relacionamento. A experiência inclui open bar e open food, música ao vivo e presença de ídolos e ex-jogadores do clube, que irão interagir com os torcedores que estiverem no camarote.

O novo espaço reforça a estratégia de um movimento estratégico de expansão da empresa, que já administra operações premium em alguns dos principais estádios do país, como Allianz Parque (FanZone), Morumbis (Camarote dos Ídolos), Neo Química Arena (FielZone), Vila Belmiro (Boteco Santista), Nilton Santos (FireZone), Arena do Grêmio (Imortal Sports Bar) e Arena Fonte Nova (Esquadrão Zone).

Além disso, com essa parceria o Sport reitera sua atual posição em trazer sua torcida para perto do Clube, disponibilizando experiências exclusivas para que o torcedor do Sport se sinta em casa novamente na Ilha do Retiro.

É importante salientar, que a Soccer Hospitality é responsável por diversas ativações de impacto em seus camarotes, além de contar com um barbecue shop com diversos tipos de cortes de carnes personalizadas. Há também barbearia, salão de beleza e estúdio de tatuagem disponíveis dentro dos espaços, em que o torcedor pode eternizar na pele o amor pelo seu time antes ou depois do jogo.



Além do futebol, a Soccer Hospitality também está presente no Carnaval de São Paulo, com o Camarote 011, e na Fórmula 1, com o Terrace One. Neste ano, o Lounge SpeedZone fará sua estreia na MotoGP, que acontecerá em Goiânia no final de março.

“O SportZone nasce como um espaço que vai muito além do jogo em si. A ideia é transformar o pré-jogo em parte central da experiência esportiva. A torcida do Sport pode esperar ativações diferentes, experiências inéditas e uma proposta de entretenimento que começa muito antes do apito inicial, com gastronomia, música, ídolos do clube e momentos pensados para criar conexão real com o torcedor”, afirma Léo Rizzo, fundador da Soccer Hospitality.

“A cada novo camarote que lançamos carrega a nossa visão de transformar o estádio em um polo de entretenimento e negócios. O SportZone já nasce com essa vocação: ser um hub de experiências, ativações de marca e encontros relevantes em dias de jogo”, completa o executivo.

De acordo com o diretor de marketing e negócios do Sport, Henrique Aguiar, o espaço eleva o padrão do Clube quando se trata de experiências na Ilha. “Essa parceria reforça o reposicionamento do Sport como um clube que entende o estádio como um ativo vivo, capaz de gerar experiência, valor e novas receitas. O SportZone eleva o padrão da Ilha do Retiro e nos conecta ao que há de mais moderno em entretenimento esportivo no Brasil, sem perder a nossa identidade”, disse Henrique.

Para o vice-presidente de marketing do Leão, Luiz Barreto Bisneto, a parceria está alinhada com a postura da atual gestão do Clube. “Para o Sport Club do Recife, esta parceria é estratégica e está totalmente alinhada à postura da gestão, de reaproximar o torcedor do Clube e valorizar cada momento vivido em dia de jogo.”

“Queremos que a experiência do SportZone, com toda a sua estrutura e padrão de serviço, represente exatamente o tipo de entrega que buscamos: um ambiente acolhedor e de alto nível, onde o torcedor se sinta acolhido e entretido do início ao fim. Nosso objetivo é que cada ida à Ilha do Retiro seja mais do que um jogo, seja uma memória positiva e à altura da paixão do nosso torcedor”, finaliza Luiz.

