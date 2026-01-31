Rokenedy lamenta derrota do Santa Cruz no clássico contra o Sport: ‘Quem erra menos, vence’
Rokenedy lamenta derrota no clássico contra o Sport, mas destaca esforço do Santa Cruz
Publicado: 31/01/2026 às 19:12
Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz foi derrotado pelo Sport por 2 a 1, neste sábado (31), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Apesar do resultado negativo, o goleiro Rokenedy valorizou a postura da equipe coral ao longo da partida.
“Foi um descuido da gente. Mas o time se esforçou do primeiro ao último minuto. Infelizmente, quem erra menos sai com a vitória. Tenho que parabenizar meus companheiros, que em nenhum momento deixaram de correr. Infelizmente, não era isso que nós queríamos. Agora é treinar, ir para o mata-mata e reverter isso tudo”, afirmou.
Com o resultado, o Tricolor do Arruda encerrou a primeira fase na quarta colocação, com 10 pontos, e garantiu vaga no mata-mata da competição. Nas quartas de final, o Santa Cruz enfrentará o Decisão, que terminou em quinto lugar após vencer o Retrô por 1 a 0.