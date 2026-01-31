Rokenedy lamenta derrota do Santa Cruz no clássico contra o Sport: ‘Quem erra menos, vence’

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz foi derrotado pelo Sport por 2 a 1, neste sábado (31), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Apesar do resultado negativo, o goleiro Rokenedy valorizou a postura da equipe coral ao longo da partida.

Após o clássico, o camisa 1 apontou um descuido no lance do segundo gol do Sport, marcado por Micael, como determinante para a derrota. Apesar disso, fez questão de elogiar a entrega do elenco, que agora volta as atenções para as quartas de final do Campeonato Pernambucano.

“Foi um descuido da gente. Mas o time se esforçou do primeiro ao último minuto. Infelizmente, quem erra menos sai com a vitória. Tenho que parabenizar meus companheiros, que em nenhum momento deixaram de correr. Infelizmente, não era isso que nós queríamos. Agora é treinar, ir para o mata-mata e reverter isso tudo”, afirmou.

Com o resultado, o Tricolor do Arruda encerrou a primeira fase na quarta colocação, com 10 pontos, e garantiu vaga no mata-mata da competição. Nas quartas de final, o Santa Cruz enfrentará o Decisão, que terminou em quinto lugar após vencer o Retrô por 1 a 0.