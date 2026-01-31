Torcida organizada do Sport é escoltada pela Polícia antes de clássico contra o Santa Cruz

A escolta ocorreu como parte do esquema de segurança montado pelas forças policiais para evitar confrontos entre torcidas rivais

Organizada do Sport (Reprodução)

Integrantes da principal torcida organizada do Sport foram escoltados pela Polícia Militar, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, nas horas que antecederam o clássico contra o Santa Cruz, realizado neste sábado (31), na Ilha do Retiro.

A escolta ocorreu como parte do esquema de segurança montado pelas forças policiais para evitar confrontos entre torcidas rivais e garantir a ordem pública antes da partida. Viaturas acompanharam o deslocamento do grupo por vias previamente definidas, sob monitoramento da PM.

Ainda pela manhã, 67 integrantes de torcidas organizadas foram detidos durante ações preventivas da Polícia Militar. Com eles, foram apreendidos rojões e barrotes de madeira, materiais frequentemente utilizados em confrontos de rua entre grupos rivais.

Além disso, um homem, identificado como torcedor do Santa Cruz, foi detido sob a acusação de monitorar a torcida adversária para planejar possíveis ataques.

Sport e Santa Cruz entram em campo pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Pernambucano 2026. O policiamento foi reforçado em Terminais Integrados, principais corredores viários e rotas já conhecidas pelo deslocamento de torcidas organizadas.