Sérgio Oliveira anuncia saída do Sport e se despede: "Não tive outra escolha"

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Sergio Oliveira (Rafael Vieira)

Uma das principais contratações (e decepções) do Sport na temporada passada, o meio-campista português Sérgio Oliveira anunciou a sua saída do clube em uma postagem nas redes sociais.

O ex-atleta rubro-negro confirmou que rescindiu o seu contrato vigente com o Leão da Ilha e aproveitou para se despedir do clube, enfatizando não ter outra escolha a fazer.

“Hoje encerro a minha passagem pelo Sport. Infelizmente, não tive outra escolha senão rescindir o contrato e seguir o meu caminho. Sempre respeitei esta instituição, os meus colegas, os profissionais do clube, a torcida e agradeço a todos os que estiveram comigo. Desejo o melhor ao clube no futuro”, afirmou em sua despedida.

Com um currículo de respeito, como convocações para a Seleção de Portugal e participações de destaque em Champions League, Sérgio Oliveira não conseguiu render na Ilha do Retiro. Com um salário altíssimo, na casa dos R$ 800 mil, a permanência do jogador para 2026 era inviável. O Leão vive uma crise financeira e foi rebaixado para a Série B do Brasileiro.



