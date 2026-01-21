Sport oficializa contratação do volante Yago Felipe

O jogador de 30 anos chega ao Sport após passagem pelo Mirassol e terá contrato até o final da temporada

Sport: Fábio Matheus negocia com clube da Série A e Leão anuncia Yago Felipe. (Foto: Paulo Paiva/Sport)

O Sport oficializou nesta quarta-feira (21) mais uma contratação para a temporada de 2026. O nome da vez foi o do volante Yago Felipe, que chega ao Leão da Ilha após passagem pelo Mirassol e tem contrato válido até o final da temporada.

O meio-campista de 30 anos pertencia ao Bahia e teve o seu vínculo encerrado, ficando livre no mercado para assinar com o Sport. Emprestado pelo Tricolor de Aço ao Mirassol em 2025, Yago Felipe participou da campanha surpreendente do clube paulista que garantiu vaga inédita na Libertadores, entrando em campo 19 vezes e contribuindo com uma assistência.

O novo reforço rubro-negro foi revelado profissionalmente pelo Figueirense e também conta com passagens por Vitória, Goiás e Fluminense, onde disputou mais de 150 partidas. Yago chegou ao Bahia em 2023 e permaneceu lá até ser emprestado ao Mirassol.

O volante foi o sexto reforço anunciado pelo Sport para a temporada. Além de Yago Felipe, o clube leonino já havia confirmado as contratações do goleiro Halls, do lateral-esquerdo Davi Gabriel, do volante Zé Gabriel, do meia Max Alves e do atacante Marlon Douglas.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.