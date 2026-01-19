Marcelo Ajul cita "expectativa alta" no Sport para enfrentar o Decisão e reencontrar a torcida

Leão estreia o time profissional no Campeonato Pernambucano após três rodadas utilizando o grupo Sub-20

Marcelo Ajul, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport inicia uma "nova fase" no Campeonato Pernambucano 2026. Depois de três rodadas utilizando a equipe Sub-20, o time profissional fará sua estreia na competição na próxima quarta-feira (21), às 19h, diante do Decisão, na Ilha do Retiro.

A preparação segue intensa no CT José de Andrade Médicis, sob comando do técnico Roger Silva, que trabalha para recolocar o grupo no ritmo ideal pouco mais de um mês após o encerramento da Série A de 2025, temporada que terminou com o Leão rebaixado na lanterna.

Entre os nomes cotados para assumir protagonismo já neste primeiro compromisso está o zagueiro Marcelo Ajul, que retorna de empréstimo após disputar a Série B pelo Athletic-MG, onde fez 24 jogos. O defensor, revelado na base rubro-negra e com apenas sete partidas pelo profissional leonino, vive a expectativa de começar jogando.

E essa ansiedade é compartilhada com o torcedor, como o próprio atleta reforçou ao comentar sobre o reencontro na Ilha do Retiro.

"A expectativa é alta para esse encontro. A ansiedade bate. Reencontrar com a torcida… a gente sabe que são o nosso 12º jogador. Ressaltar a importância da torcida nesse jogo de quarta-feira", analisou o zagueiro.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A vez dos profissionais entrarem em campo

O Sport chega à quarta rodada com quatro pontos, conquistados nos duelos contra Jaguar, Retrô e Náutico, todos disputados com o Sub-20. A campanha inicial atendeu necessidades do clube, mas agora o momento é de transição.

"Gostaria também de parabenizar os meninos por esses quatro pontos. A gente sabe da nossa responsabilidade daqui para frente e estamos focados e bem para fazermos um ótimo campeonato", reforçou Marcelo Ajul.

Na última semana, o elenco profissional voltou a campo em um jogo-treino contra o Botafogo-PB, sendo derrotado por 3 a 0. O resultado acendeu alertas, mas também serviu para ajustar detalhes antes do primeiro teste oficial de 2026.

A estreia do time profissional ocorre justamente no reencontro com a torcida, mais de um mês após o último jogo na Ilha, a derrota por 4 a 0 para o Grêmio.