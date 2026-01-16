Sport encaminha empréstimo de Atencio ao Independiente Rivadavia, da Argentina

Negócio envolve compensação financeira ao Leão, e acordo deve ser concretizado nos próximos dias

Meia-atacante Rodrigo Atencio em ação pelo Sport ( Rafael Vieira)

O Sport está acertando o empréstimo do meia-atacante argentino Rodrigo Atencio ao Independiente Rivadavia, da Argentina. O acordo, de caráter oneroso, terá duração de um ano e inclui opção de compra ao término do vínculo. A informação foi divulgada pelo jornalista Uriel Iugt, do portal Mercado de Passes, e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

No negócio, o clube rubro-negro deve receber aproximadamente 275 mil dólares (R$ 1,47 milhão) pela cessão temporária de Atencio, enquanto o Independiente Rivadavia terá a opção de adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta por 1,3 milhão de dólares (R$ 6,9 milhões).

Contratado em janeiro de 2025 por valores que poderiam chegar a R$ 12,6 milhões, Chino Atencio tornou-se uma das maiores aquisições da história leonina, mas não correspondeu dentro de campo.

Com vínculo até 2029, o meia-atacante saiu dos planos da diretoria e também não se reapresentou no primeiro dia da pré-temporada rubro-negra. Antes de desembarcar no Recife, havia sido destaque no futebol argentino em 2024, pelo Central Córdoba.

ATENCIO NO SPORT

Tratado internamente como um jogador “acanhado”, Atencio não recebeu o suporte ideal do clube em um dos anos mais conturbados da história recente rubro-negra. A falta de adaptação, somada à temporada desastrosa do Sport em 2025, pesou no rendimento do argentino, que perdeu espaço e chegou a ficar fora de partidas por opção técnica.

Dentro de campo, o desempenho ficou aquém do investimento. Em sua primeira temporada com a camisa rubro-negra, Atencio disputou 26 partidas, marcou três gols, contra Sousa e Moto Club, pela Copa do Nordeste, e diante do Petrolina, no Pernambucano, além de distribuir uma assistência. O início promissor, com gol na estreia, empolgou a torcida, mas o argentino não conseguiu manter o nível.

Lesões, oscilações técnicas e a troca constante de treinadores, quatro ao longo da temporada, incluindo a passagem interina de César Lucena, também dificultaram sua consolidação no time.