Sport deverá utilizar sub-20 no clássico contra o Náutico; confira provável escalação

Com indefinição durando até às vésperas da partida, a tendência será que os garotos da base do Sport entrem em campo neste domingo (18)

Equipe do Sport sub-20 pelo Campeonato Pernambucano (Paulo Paiva / Sport Recife)

Vivendo período de indefinição na preparação para o Clássico dos Clássicos contra o Náutico, o Sport deverá mandar a campo a equipe sub-20 no duelo deste domingo (18), às 18h, nos Aflitos. A decisão vem de uma mudança no planejamento da diretoria rubro-negra, que antes pretendia utilizar a equipe principal a partir do clássico.

Devido à pré-temporada curta, com menos de um mês de preparação, e problemas na montagem do elenco, o Sport utilizará mais uma vez os garotos no Campeonato Pernambucano, pela 3ª rodada consecutiva.

O técnico Alexandre Silva terá a oportunidade de disputar o seu primeiro clássico na beira do campo. A tendência será de que o comandante leonino mantenha a base dos garotos que vem de vitória sobre o Retrô na última rodada.

O triunfo contra a Fênix, aliás, endossou a mudança no planejamento e deixou a diretoria rubro-negra com uma maior convicção para manter os jogadores do sub-20 atuando.

Os principais destaques entre os garotos da base nesse início de Estadual ficam por conta do goleiro Adriano, do zagueiro Felype Gabriel, do meia Augusto Pucci e dos atacantes Lipão e Micael.

Confira a provável escalação do Sport:

Adriano; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel e Rafinha; Breno, Dedé e Augusto Pucci; Lipão, Felipinho e Micael. Técnico: Alexandre Silva.



