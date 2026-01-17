Grupo independente "Pelo Sport, tudo!" se reúne com diretoria executiva para discutir futuro do clube

Grupo "Pelo Sport, Tudo!" se reúne com a diretoria executiva do Sport (Divulgação)

O movimento independente “Pelo Sport, tudo!”, formado por associados do Sport Club do Recife, realizou nesta quinta-feira (15) um encontro com membros da diretoria executiva rubro-negra para debater o momento do clube e apresentar propostas para 2026. A reunião contou com a presença do presidente executivo, Matheus Souto Maior; do vice-presidente executivo, Kadico Pereira; do vice-presidente de Planejamento Estratégico, Edmundo Mendonça; e do conselheiro federal da OAB, Maurício de Albuquerque.

Durante o encontro, Maurício de Albuquerque avaliou a temporada 2025 como insatisfatória e destacou a falta de preparação da gestão para manter o Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. A queda para a Segunda Divisão, com o time encerrando a competição na última colocação e 18 pontos atrás do penúltimo colocado, foi citada como reflexo desse cenário.

Os integrantes do movimento apresentaram sugestões e discutiram diretrizes da atual gestão, incluindo aspectos esportivos e administrativos. Transparência, diálogo e maior participação dos associados surgiram como pontos centrais. Criado pelo advogado Antônio Monteiro e com atuação direta de Felipe Coelho, o grupo começou com 10 membros e hoje reúne cerca de 70 participantes, com crescimento constante.

“O caminho para o Sport sair de onde se encontra é a união. Movimentos como este são importantes e representam a voz dos torcedores do Sport”, afirmou Edmundo Mendonça, reforçando a importância da aproximação entre clube e torcida.

De caráter independente, apolítico e apartidário, o “Pelo Sport, tudo!” tem como objetivo defender os interesses do Sport, fortalecer a instituição e acompanhar de perto a gestão. Em sua fala, Maurício de Albuquerque destacou que o compromisso com o clube deve estar acima de qualquer interesse pessoal ou partidário.

“Não há outro sentimento ou razão para atuar em um ambiente como esse se não a dedicação de corpo e alma ao Sport”, disse.

O presidente executivo, Matheus Souto Maior, demonstrou confiança no trabalho que vem sendo realizado e reiterou o foco da gestão para montar uma equipe competitiva em 2026.

“Vamos, sim, montar um time competitivo, tanto para a Série B quanto para a Copa do Nordeste. Precisamos olhar para frente, com o objetivo de recolocar o Sport em seus dias de glória. Estamos no caminho certo e, juntos, vamos vencer mais uma vez”, afirmou.

O que vem por aí?

O grupo planeja solicitar uma reunião com o Conselho Deliberativo e acompanhar mensalmente o desempenho esportivo e a execução das propostas apresentadas pela diretoria. A expectativa é de que essa aproximação contribua de forma construtiva para a reconstrução do clube.

“Estamos todos juntos para reconstruir o Sport. A grandeza do clube vem da união, da força e do amor que cada um tem”, destacou o vice-presidente executivo, Kadico Pereira.

Encerrando o encontro, Maurício de Albuquerque afirmou ter enxergado uma “luz no fim do túnel” com a presença da diretoria, ressaltando os esclarecimentos e respostas dadas às demandas apresentadas pelos associados.