Sport oficializa contratação do meia Max Alves, ex-Cuiabá

Max Alves, meia do Sport ( Paulo Paiva/ Sport Recife)

O Sport confirmou nesta sexta-feira (16) a contratação do meia Max Alves, de 24 anos, que chega ao clube por empréstimo junto ao Cuiabá até 30 de novembro de 2026. Ao todo, o Leão da Ilha anunciou cinco reforços para a temporada.

Natural de Juiz de Fora (MG), Max Alves iniciou a carreira nas categorias de base do Tupi-MG e se profissionalizou no Flamengo, conquistando o Campeonato Carioca em 2021. O jogador também teve passagem internacional pelo Colorado Rapids, da Major League Soccer (EUA).

No Cuiabá, clube pelo qual atuou nas últimas duas temporadas, Max Alves disputou 87 partidas, sendo o segundo jogador de linha com mais minutos em campo em 2025. O meia participou de competições como os Brasileiros da Série A e B, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.



Ao todo, o Sport já oficializou as contratações do goleiro Halls, do lateral-esquerdo Davi Gabriel, do volante Zé Gabriel, do meia Max Alves e do atacante Marlon Douglas.

