Augusto Pucci valoriza oportunidades e celebra primeira vitória pelos profissionais do Sport

Volante foi titular na vitória do Leão sobre o Retrô pelo Pernambucano

Augusto Pucci, jovem da base do Sport (Paulo Paiva/Sport)

A partida do Sport contra o Retrô foi especial para o volante Augusto Pucci. Promessa das categorias de base do Leão, o jogador conquistou sua primeira vitória atuando pelos profissionais da equipe rubro-negra.

O jovem foi escalado como titular pelo técnico Roger Silva e teve importante participação no resultado, dando início a jogada que terminou no primeiro gol do Sport no confronto.

“Fico muito feliz pela minha primeira vitória no profissional. Fizemos uma boa atuação, conseguimos impor nosso ritmo e conquistamos os três pontos. É a realização de um sonho poder ajudar o Sport no time principal, ainda mais conquistando um resultado importante para a equipe”, destacou Augusto.

O meio-campista também celebrou as oportunidades que vem recebendo no time principal neste ano. Na primeira rodada, contra o Jaguar, o jogador também começou entre os titulares e permaneceu em campo durante os 90 minutos.

“É um momento muito especial para mim. Sempre me dediquei em cada jogo com essa camisa, e começar a temporada entre os profissionais sendo titular nesses primeiros jogos é muito gratificante. Vou seguir focado para aproveitar cada oportunidade e buscar evoluir a cada jogo”, concluiu.

