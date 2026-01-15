Sport mira contratação do meio-campista Yago Felipe, ex-Mirassol

O jogador de 30 anos fez parte da histórica campanha do Leão Caipira no Brasileirão de 2025, que garantiu ao clube uma vaga inédita na Libertadores

Meio-campista Yago Felipe em ação pelo Mirassol contra o Fluminense (Lucas Merçon/Fluminense FC)

O Sport está interessado na contratação do meio-campista Yago Felipe, de 30 anos, que está livre no mercado após passagem pelo Mirassol em 2025. A informação foi antecipada pelo NE45 e confirmada pelo Diario de Pernambuco. O jogador encerrou vínculo com o Bahia, clube que detinha seus direitos econômicos.

O Leão, no entanto, enfrenta forte concorrência para contar com o atleta. Remo, Internacional e Grêmio, as três equipes que estarão na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, também demonstraram interesse em Yago Felipe. O clube pernambucano já iniciou conversas com o staff do jogador.

Integrante do grupo que conquistou a histórica vaga na Libertadores, Yago disputou 19 partidas pelo Mirassol na última temporada e deu uma assistência.

Formado nas categorias de base de Flamengo, Botafogo e Espanyol, da Espanha, o meia foi revelado profissionalmente pelo Figueirense. Yago Felipe também atuou por Vitória e Goiás, até chegar ao Fluminense, em 2020, onde disputou mais de 150 partidas. Depois da equipe carioca, seguiu para o Bahia em 2023 e permaneceu no Esquadrão até ser emprestado ao Mirassol em 2025.