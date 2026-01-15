Sport renova contrato do atacante Zé Roberto até o fim da Série B de 2026

Zé Roberto, atacante do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O Sport confirmou, nesta quinta-feira (15), oficialmente a renovação de contrato com o centroavante Zé Roberto até o final da Série B de 2026. O jogador, que passou por uma grave cirurgia grave no final de 2024 e ficou afastado durante toda a temporada passada.

Pelo Leão da Ilha, Zé Roberto conquistou o Campeonato Pernambucano e ajudou o Sport a retornar à elite do futebol nacional, participando de maneira efetiva da campanha. Ao todo, são 49 partidas disputadas, com 11 gols e 10 assistências, totalizando 21 participações diretas em gols.

“Eu estou muito feliz, lisonjeado de está fazendo parte de mais um temporada aqui pelo Sport. É um clube que aprendi a amar, aprendi a torcer também. Esse último ano foi de muita dificuldade pra mim, o ano todo de fora, tive uma lesão chata. Mas já estou recuperado para dar continuidade ao meu trabalho no Sport para ajudar nessa retomada”, disse o atacante.

A renovação também marca um reencontro especial: o atacante volta a trabalhar com Roger, atual técnico do Sport, com quem já dividiu o ataque no Bahia, em 2015. Agora, com funções diferentes, os dois buscam fortalecer o planejamento do Leão para a temporada.

