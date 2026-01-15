Autor de 'gol maluco' pelo Sport, Lipão brinca: 'Peguei bem na bola, mas o goleiro me ajudou também'

Lipão, atacante do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

O Sport derrotou o Retrô por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (14), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro. A partida ficou marcada por um lance curioso: o “gol maluco” de Lipão. O momento contou com a participação do goleiro Paulo Ricardo, do Retrô, que a princípio apenas acompanhava a jogada, mas acabou tocando na bola antes dela cruzar a linha do gol.

Lipão teve papel decisivo e comentou o lance do primeiro gol, que começou ainda no campo de defesa da Fênix. “O Micael já havia tentado, eu vi que o goleiro ficava adiantado. Aí eu fui dividir a bola e chutar para o gol. O goleiro me ajudou também. Fui feliz na batida, bati bem”, destacou o atacante.

Além do golaço, Lipão destacou a importância do apoio da torcida e da equipe. “Jogar na Ilha do Retiro é muito melhor, temos o apoio da nossa torcida o tempo todo. Estou feliz por poder marcar mais um gol e estar entre os artilheiros da competição”, ressaltou.

O jogador ainda falou sobre a orientação do técnico e o estilo de jogo do time. “O professor é muito bom, muito inteligente, falou para a gente manter a intensidade, que é o DNA do Sport, ter vontade, raça e, com a bola no pé, a gente sabe o que fazer. A gente conseguiu por isso nos dois jogos, conseguimos fazer quatro pontos em dois jogos. Tentamos fazer os seis pontos, mas estou muito feliz por toda a entrega do grupo”, concluiu.



Lance do gol

O segundo gol da partida saiu aos 39 minutos do primeiro tempo, de forma surpreendente. Após o volante do Retrô, Luiz Henrique, perder o controle da bola, o atacante rubro-negro Lipão entrou na disputa e arriscou um chute ainda do setor defensivo. A bola percorreu todo o campo até balançar as redes, com uma leve intervenção do goleiro Paulo Ricardo, que não conseguiu evitar o gol.