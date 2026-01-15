'Não vãoi ser vaias que vão apagar o que fiz': Vágner Love fala após reencontro com o Sport

Vagner Love, atacante do Retrô (Divulgação/)

Alvo de vaias no reencontro com a torcida do Sport, na Ilha do Retiro, Vágner Love minimizou as manifestações negativas e reforçou o legado construído durante sua passagem pelo clube. O atacante, hoje no Retrô, voltou ao estádio rubro-negro pela primeira vez desde sua saída, em 2023, em partida válida pela segunda rodada Campeonato Pernambucano.

Chamado do banco de reservas no segundo tempo, o jogador foi novamente vaiado ao entrar em campo, mas demonstrou tranquilidade ao comentar a recepção dos torcedores após a partida. Para Love, as críticas não apagam o que foi construído com a camisa do Leão.

“Graças a Deus, por onde passei, fui muito feliz e pude colocar um título dentro desse clube. Não vão ser as vaias que vão apagar um pouco do que eu fiz aqui. Agora estou no Retrô, jogando pelo Retrô e fazendo o meu máximo por aqui”, declarou o atacante, atualmente com 41 anos.

Mesmo atuando contra a equipe Sub-20 do Sport, o Retrô foi derrotado, por 2 a 0, na Ilha do Retiro. Sobre o desempenho da equipe azulina, Vágner Love fez uma autocrítica contundente e reconheceu a superioridade do adversário na partida. "A apresentação do Retrô foi lamentável. Não entramos em campo para competir e tentar vencer o jogo. O Sport foi feliz nas finalizações e, por isso, venceu”, concluiu.

A relação entre Vágner Love e a torcida rubro-negra se desgastou em 2023, após declarações do jogador em meio à campanha frustrada do clube na Série B. Na ocasião, o centroavante pediu para que os torcedores que não quisessem apoiar o clube “ficassem em casa”.

Com a camisa do Sport, Vagner Love atuou por duas temporadas, somando 59 partidas, 23 gols marcados e 10 assistências distribuídas. No período, o atacante conquistou um título do Campeonato Pernambucano em 2023.





