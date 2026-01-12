Com time Sub-20, Sport encara o primeiro grande desafio no Pernambucano diante do Retrô

Empate com o Jaguar na estreia evidenciou destaques leoninos que podem conquistar espaço no clube em 2026

O meio-campista Dedé, o zagueiro Felype Gabriel e o lateral-esquerdo Rafinha, jogadores do sub-20 do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport volta a campo na quarta-feira (14), às 21h30, na Ilha do Retiro, para enfrentar o Retrô pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. O duelo, que marca o reencontro do Rubro-Negro com sua torcida como mandante, representa também a maior prova de fogo para o time sub-20 leonino, escalado para iniciar o Estadual em meio ao cenário de necessidade vivido pelo clube.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Se o empate em 2 a 2 com o Jaguar, na estreia, mostrou fragilidades naturais de uma equipe jovem, também evidenciou nomes capazes de sustentar o time e brigar por espaço ao longo da temporada. Diante de um adversário mais encorpado, a missão do Leão promete ser ainda mais desafiadora.

O Retrô chega embalado após goleada por 4 a 0 sobre o Vitória e novamente se apresenta como uma das equipes mais organizadas do Estadual. A Fênix promete testar o Leão em um nível acima.

Destaques da estreia dão esperança ao torcedor

Entre os atletas que chamaram atenção no primeiro compromisso, o lateral-esquerdo Rafinha foi um dos mais elogiados pela torcida. Seguro e participativo, acertou os cinco cruzamentos que tentou, distribuiu uma assistência, criou quatro passes decisivos e recuperou outras quatro bolas. Atuação que o credencia como peça importante para o confronto na Ilha.

No ataque, Micael e Lipão também se destacaram. Lipão marcou um dos gols do empate e mostrou mobilidade e intensidade na pressão ofensiva. O zagueiro Felype Gabriel completou a lista de protagonistas: marcou o outro gol rubro-negro e ainda contribuiu defensivamente com 11 recuperações de bola, sendo um dos mais firmes do setor.

No gol, Adriano, de 22 anos. Com quatro defesas importantes, assumiu a liderança natural do grupo por ser o mais experiente entre os titulares, compartilhando vivências adquiridas nos treinos com o elenco principal.

A comemoração de Lipão com o time todo! ??‍???? Vamos, Sport! pic.twitter.com/nZeZxKPUDs — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 10, 2026

De olho em oportunidades no profissional

A atuação coletiva e individual dos garotos é acompanhada de perto pelo técnico Roger Silva, que não descarta aproveitar alguns deles no time principal ao longo da temporada. O desempenho no Estadual funciona como vitrine, e a resposta dentro de campo será determinante para futuras oportunidades.

Em 2025, utilizando também a equipe sub-20 nas três primeiras rodadas do Pernambucano, o Sport empatou todos os compromissos. A lição é corrigir erros com rapidez e reforçar os acertos da estreia é fundamental para evitar tropeço.

O retorno à Ilha do Retiro incrementa o peso do duelo. O Sport contará com o apoio do torcedor em um jogo que pode funcionar como termômetro para entender até onde o sub-20 consegue competir enquanto o elenco principal finaliza sua preparação.