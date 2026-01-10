No primeiro teste da pré-temporada, Sport perde por 3 a 0 para o Botafogo-PB em jogo-treino

Sport e Botafogo-PB se enfrentaram neste sábado (10) em jogo-treino no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe (João Neto/Botafogo-PB)

O elenco profissional do Sport foi derrotado por 3 a 0 pelo Botafogo-PB em jogo-treino realizado neste sábado (10), no CT José de Andrade Médicis. Foi o primeiro teste de pré-temporada do grupo que atuará pelo Leão em 2026, comandado pelo técnico Roger Silva.

A atividade foi fechada para torcida e imprensa. Os gols do Belo foram marcados por Guilherme Santos e Hatamoto, no primeiro tempo, e por Erick, na segunda etapa. O Sport inicia ainda neste sábado (10) sua caminhada no Campeonato Pernambucano, mas com o time sub-20, que enfrenta o Jaguar, na Arena de Pernambuco.

Assim como em 2025, a base entra em campo no Estadual deste ano por conta da reformulação pela qual o elenco profissional vem passando.

Os atletas do time principal seguem treinando no CT enquanto aguardam a chegada de novos reforços para estrear na temporada.

