Após pedir para deixar o Sport, Lucas Lima posta: "Quem dorme com a consciência tranquila é quem se cala"

Recife, PE, 20/07/2025 - SPORT X BOTAFOGO - Na tarde deste domingo(20), a equipe do Sport recebeu a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Lucas Lima (Rafael Vieira)

Horas após a confirmação do executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues, de que Lucas Lima solicitou sua saída da Ilha do Retiro, o meia publicou uma mensagem enigmática em suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (9). Em meio ao impasse com o clube, o jogador compartilhou: "Quem dorme com a consciência tranquila é quem se cala."

A declaração polemiza ainda mais a tensão envolvendo a negociação entre atleta e diretoria leonina. O texto completo diz:

"Um lado que expõe, o outro que se cala. As pessoas sempre apoiam o lado que se expõe, mas quem dorme com a consciência tranquila é quem se cala. A pessoa que está certa de sua verdade, pouco importa a verdade que os outros acreditam."

Nova negativa

Segundo apuração publicada pelo GE, Lucas Lima recusou a segunda oferta de readequação salarial feita pelo Sport. A nova diretoria já havia ampliado os valores apresentados inicialmente e trabalhado no limite financeiro possível, mas não houve consenso.

O meia, de 35 anos, desperta interesse no mercado. O Remo, recém-promovido à Série A, monitora a situação e tem o atleta como alvo. Na Série B, o Goiás também acompanha de perto e avalia uma investida.

Crise financeira e readequações

Em forte crise financeira após a temporada desastrosa de 2025, o Sport passou a propor readequações salariais a atletas com contratos longos ou com vencimentos altos, caso de Lucas Lima, que possui vínculo até o fim de 2026.

No ano passado, o clube já havia solicitado uma redução significativa no salário do meia, de R$ 400 mil para R$ 200 mil mensais, pedido que foi negado. Mais recentemente, a diretoria apresentou uma nova proposta, com salário na faixa de R$ 300 mil, mas novamente o jogador recusou.

Com o teto financeiro reduzido e novas prioridades orçamentárias, a manutenção do camisa 10 tornou-se considerada inviável.

Desempenho no Sport

Contratado em janeiro de 2024, Lucas Lima soma 101 partidas, com oito gols e 21 assistências pelo Sport. Participou de campanhas na Série A, Série B, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil.

Mesmo sendo peça relevante no setor de criação, o meia se tornou um dos contratos mais pesados do elenco justamente no momento em que o clube tenta reconstruir sua saúde financeira.