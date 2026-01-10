Jaguar x Sport: onde assistir, prováveis escalações e horário de jogo do Pernambucano

A partida deste sábado (10), na Arena de Pernambuco, marca a estreia das duas equipes no Estadual de 2026

Rafinha, lateral-esquerdo do Sport, em comemoração de gol na Ilha do Retiro (Igor Cysneiros/Sport Recife)

Está oficialmente aberta a temporada de 2026 para Jaguar e Sport, que se enfrentam neste sábado (10), pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano. A bola vai rolar às 17h, na Arena de Pernambuco. Com objetivos diferentes na competição, Rubro-Anil e Rubro-Negro prometem um confronto pegado logo na estreia.

O Leão tenta esquecer o trágico 2025 que ficou para trás e vive um momento de reformulação. Atual campeão do torneio, também vem em busca do tetracampeonato. Enquanto não define seu elenco para a temporada, entrará em campo no confronto deste sábado com sua equipe sub-20, mesma estratégia do ano passado, quando optou por iniciar os trabalhos com a base.

O Jaguar chega ao Estadual de olho, ao menos, em uma vaga entre os seis primeiros ao fim da primeira fase. Em 2025, acabou ficando na 7ª colocação, com um ponto a menos que o sexto colocado. Com elenco e técnico novos, é esperar para ver onde esse clube pode chegar.

SPORT

Enquanto o time profissional passa por reformulação, recai à garotada do sub-20 leonino a responsabilidade de iniciar bem o Campeonato Pernambucano para voltar a pôr um sorriso no rosto de seu torcedor. A base do grupo titular formado em 2025 é a que deve ir a campo neste sábado. Algumas das peças, como o goleiro Davi, o zagueiro Cauã Wendel e o atacante João Henrique, estão concentradas em São Paulo na disputa da Copinha.

Comandados por Alexandre Silva, esse elenco do Sport vem de vitória de virada por 2 a 1, com gols de Augusto Pucci e Micael, em jogo-treino sobre o Serra Branca-PB, na última terça-feira (3), único teste até então antes da estreia no Estadual.

Os atletas do sub-20 vêm sendo observados por Roger, técnico do time principal, durante o dia a dia no CT, e vêm impressionando com a entrega e confiança. Em 2025, a garotada somou três empates nos três primeiros jogos do Estadual, contra Afogados, Decisão e Retrô.

"O sentimento da gente começar estreando no campeonato principal, primeiramente, é de gratidão ao clube por esse momento. Estar representando o Sport na estreia é sempre uma honra, uma pressão, um privilégio. É usar essa camisa como uma responsabilidade", expressou o meio-campista Dedé

JAGUAR

O Jaguar chega comandado por Toninho Pesso, que, no futebol pernambucano, esteve à frente do Flamengo de Arcoverde no Estadual de 2024. Antes de assumir o Rubro-Anil, foi treinador do Grêmio Maringá no ano passado.

Junto a ele, o Jaguar trouxe nomes conhecidos do torcedor pernambucano. O primeiro é o meia Lelê, de 35 anos, que já vestiu as camisas de Náutico e Santa Cruz. Em 2025, disputou o Pernambucano pelo Maguary e hoje defende uma nova equipe no estado. Outro que chega para reforçar o grupo é o volante Gil Mineiro, também de 35 anos, que jogou no Náutico em 2015 e 2016.

O atacante Léo Magoh, de 23 anos, é mais um reforço do Jaguar em 2025. No ano passado, atuou e marcou gol pelo Náutico na Série C. A equipe de Jaboatão dos Guararapes vem de dois empates em jogos-treinos na pré-temporada, diante de Serra Branca-PB e Retrô.

FICHA DA PARTIDA



JAGUAR: Igor Leonardo; Medina (Fabricio Aguiar), Nilson Júnior, Jackson e Guilherme Ferreira; Gil Mineiro, Leilson (Lelê) e Ruan Pablo; Erik Nascimento, Gabriel Dinamite e Edson Silva. Técnico: Toninho Pesso.



SPORT: Adriano; Augusto Pucci, Fellype Gabriel, Patrick e Rafinha; Bruce Alves, Dedé, Breno (Felipinho) e Luiz Henrique; Lipão (Arthur Maron) e Micael. Técnico: Alexandre Silva.



Local: Arena de Pernambuco, no Recife

Horário: 17h

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Assistentes: Manoel Barbosa Da Silva Neto (PE) e Luiz Henrique Amorim de Souza (PE)

4º Árbitro: Arthur Armando Gomes Pereira Alves (PE)

Transmissão: Canal Goat (YouTube)