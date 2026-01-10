Sport faz jogo-treino com o Botafogo-PB neste sábado (10)

Gustavo Coutinho, centroavante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O time profissional do Sport entra em campo, neste sábado (10), às 10h30, para seu primeiro teste de 2026. O Leão realiza jogo-treino diante do Botafogo-PB no CT José de Andrade Médicis. Será a primeira oportunidade para o técnico Roger Silva avaliar, em ação, a equipe que tem em mãos. O duelo acontece apenas 13 dias após a reapresentação rubro-negra, em um período ainda inicial de preparação.

Até aqui, o Leão trabalha com um elenco curto, composto basicamente pelos atletas remanescentes de 2025 e peças que retornaram de empréstimos. No momento, o grupo ainda está distante do número ideal para a temporada, que inclui Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil. Os únicos reforços oficializados até agora foram o volante Zé Gabriel e o atacante Marlon Douglas.

SPORT

Para Roger Silva, o teste representa a chance de observar comportamentos, dinâmicas e encaixes, além de avaliar como o grupo reage a um cenário competitivo após duas semanas de treinos físicos e técnicos. O treinador já vinha acompanhando sessões intensas no CT José de Andrade Médicis, mas reforçou desde o início que só com bola rolando seria possível tirar conclusões mais sólidas.

Com um grupo que já vem trabalhando no CT, mesmo com limitações numéricas, o clube avalia movimentos no mercado e segue em busca de reforços para encorpar a equipe.

BOTAFOGO-PB

Se o Sport vive seus primeiros dias de pré-temporada, o Botafogo-PB chega em situação bem distinta. O Belo iniciou seus trabalhos ainda em 25 de novembro, mais de um mês antes do rival. O time paraibano vem de uma goleada por 6 a 1 sobre o Laguna, em jogo-treino, e apresenta ritmo mais elevado neste início de ano.

A equipe comandada por Bernardo Franco se prepara para a estreia no Campeonato Paraibano, marcada para enfrentar o Esporte de Patos, e utiliza o confronto com o Sport para ajustar detalhes finais antes das competições oficiais.