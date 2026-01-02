Sport bate o Linense e estreia com vitória na Copinha 2026

O Sport superou o adversário paulista por 2 a 1 nesta sexta-feira (2)

Jogadores da base do Sport em comemoração de gol (Divulgação / Sport)

O Sport estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Os garotos do Leão da Ilha bateram o Linense pelo placar de 2 a 1 nesta sexta-feira (2), na cidade de Bálsamo.

Os gols rubro-negros foram marcados pelo volante Rafael de Jesus, aos 20 minutos do primeiro tempo, e pelo atacante Matheus Lacort, aos 39 minutos da segunda etapa. O gol do clube paulista foi marcado por João Lucas, na marca dos 11 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o rubro-negro pernambucano divide a liderança do Grupo 4 ao lado do Mirassol, que também venceu por 2 a 1 o jogo de estreia.

Após iniciar com 3 pontos, o Sport volta a campo nesta segunda-feira (5), às 20h45, contra o Forte-ES. A equipe leonina fecha a primeira fase contra o Mirassol, no dia 8 de janeiro.