Goleiros: Caíque França deixa o Sport e clube encaminha a contratação de Halls

Sport passa por mudanças na meta para a temporada de 2026 e já busca reposição imediata para saída

Caíque França, goleiro do Sport, e Halls, goleiro do Vila Nova ( Rafael Vieira / DP Foto e Roberto Corrêa / Vila Nova)

O mercado de transferências segue agitado para o Sport. Nesta sexta-feira (2), o clube leonino acertou a saída do goleiro Caíque França, para o Guarani, e já tem acerto encaminhado para a contratação do arqueiro Halls, vindo do Vila Nova.

Caíque França deixa o Sport após interrupção do contrato vigente e passagem com duas temporadas de duração. Chegando à Ilha do Retiro em 2023, o arqueiro foi titular absoluto na campanha do acesso à Série A do Brasileiro, totalizando 59 jogos disputados na temporada.

Em 2025, Caíque perdeu espaço na equipe leonina devido à chegada do goleiro Gabriel e realizou apenas 31 jogos. Agora, o arqueiro buscará uma retomada de protagonismo no Guarani, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro em 2026 e vinha realizando investidas no goleiro.

Para repor de maneira imediata a saída de Caíque França, o Sport já encaminhou o acerto com o goleiro Halls, que deverá chegar por empréstimo de um ano junto ao Villa Nova.

Cria das categorias de base do Vasco, Halls também conta com uma breve passagem pelo Náutico no futebol pernambucano. O goleiro de 26 anos vem de sua principal temporada na carreira vestindo a camisa do clube goiano, onde disputou 48 partidas e foi campeão do Campeonato Goiano.

