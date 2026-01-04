Calendário esportivo do futebol em 2026: Náutico, Santa Cruz, Sport e clubes do interior

Clubes pernambucanos (Divulgação/FPF)

Daqui a uma semana, o futebol pernambucano inicia sua temporada de 2026 com um calendário cheio, reunindo competições estadual, regional e nacionais. Os principais clubes: Náutico, Santa Cruz e Sport, além de equipes do interior.

A temporada começa oficialmente pelo Campeonato Pernambucano. O Náutico abre a competição no dia 9 de janeiro, sexta-feira, enfrentando o Maguary, às 20h30, nos Aflitos. No dia seguinte, o Sport estreia contra o Jaguar, às 17h, na Arena Pernambuco. O Santa Cruz entra em campo em 11 de janeiro, diante do Decisão, também na Arena. A competição tem término previsto para 8 de março.

Copa do Brasil

A principal competição financeira do país começa em 18 de fevereiro, com término previsto para 6 de dezembro. Quatro clubes pernambucanos estão garantidos: Sport, Santa Cruz, Retrô e Maguary. O Sport entra direto na segunda fase, enquanto os demais iniciam desde a primeira fase da disputa.

Copa do Nordeste

O torneio regional será disputado entre 25 de março e 7 de junho, com 20 clubes divididos em quatro grupos. Os representantes pernambucanos são apenas o Sport e Retrô. Com mudanças na redistribuição, o estado de Pernambuco perdeu duas vagas nessa fase, reduzindo a participação de seus times no torneio.

Campeonato Brasileiro

Sem representantes de Pernambuco, a Série A inicia dia 28 de janeiro e termina em 2 de dezembro. O Sport e o Náutico disputarão a Série B, que vai de 21 de março a 28 de novembro. O Santa Cruz, após conquistar o acesso, disputa a Série C entre 5 de abril e 28 de outubro. Os clubes do interior, Retrô, Maguary, Decisão e Central, estarão na Série D, com jogos de 5 de abril a 13 de setembro.

Copa do Mundo

Além do calendário do futebol pernambucano, 2026 será marcado pela Copa do Mundo, que terá uma edição histórica. Pela primeira vez, o torneio será organizado por três países – Canadá, México e Estados Unidos – e contará com 16 cidades-sede. O torneio será realizado entre 11 de junho e 19 de julho. A estreia do Brasil será contra Marrocos no dia 13 de junho de 2026, às 19h00, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA.

Calendário das competições em 2026

Campeonato Pernambucano: 9 de janeiro a 8 de março

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Copa do Nordeste: 25 de março a 7 de junho

Série A: dia 28 de janeiro a 2 de dezembro

Série B: 21 de março a 28 de novembro

Série C: 5 de abril a 25 de outubro

Série D: 5 de abril a 13 de setembro

Copa do Mundo: 11 de junho a 19 de julho

