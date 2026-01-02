Veteranos do Sport aplicam trote em estreantes antes da estreia na Copinha

Jogadores Sub20 do Sport (Igor Cysneiros/SCR))

Os estreantes do Sport na Copa São Paulo de Futebol Júnior passaram pelo tradicional trote aplicado pelos jogadores mais experientes do elenco. Em clima de descontração, os veteranos rasparam cabelos ou sobrancelhas de parte dos atletas que disputam a competição pela primeira vez, prática comum em equipes que participam do torneio.

A brincadeira foi registrada e divulgada pelo próprio clube nas redes sociais. “Não tem jeito: primeira Copinha é cabeça raspada! Os veteranos rasparam a cabeça dos estreantes no treino de hoje!”, publicou o Sport, que também apelidou o grupo de “a tropa dos carecas e dos sem sobrancelhas”.

O Leão da Ilha estreia na Copinha nesta sexta-feira (2), às 18h30, contra o Linense, no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, cidade do interior paulista que sedia o grupo rubro-negro na primeira fase da competição.

O Sport disputa a Copa São Paulo pela 25ª vez em sua história. A primeira participação ocorreu em 1973 e, desde então, o clube acumula campanhas de destaque, como nas edições de 1997, 2016 e 2023, quando chegou às quartas de final. A edição de 2026 marca a 14ª participação consecutiva do clube no torneio, a maior sequência já registrada pelo time pernambucano.

Além do confronto contra o Linense, o Sport encara o Forte-ES no dia 5 de janeiro, às 20h45, e fecha a primeira fase diante do Mirassol, no dia 8, às 20h30.

