Sport enfrenta o Linense pela estreia na Copinha 2026; veja horário e onde assistir

Sport inicia campanha na Copinha com elenco mesclado entre sub-20 e sub-17
Publicado: 02/01/2026 às 08:36
Sport Sub-20 (Igor Cysneiros/SCR)
O Sport inicia, nesta sexta-feira (2), sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. O Leão da Ilha entra em campo às 18h30 para enfrentar o Linense (SP), em Bálsamo, município do interior paulista que sedia o grupo rubro-negro na primeira fase do torneio. O duelo terá transmissão da Xsports, no Youtube.
A equipe pernambucana disputa a Copinha pela 25ª vez em sua história. A primeira participação aconteceu em 1973, e desde então o clube construiu campanhas de destaque, especialmente nas edições de 1997, 2016 e 2023, quando alcançou as quartas de final. A edição de 2026 marca a 14ª participação consecutiva do Sport no torneio, a maior sequência já registrada pelo clube.
Sede na Copinha
A sede do grupo, Bálsamo, está localizada a cerca de 466 quilômetros da capital paulista e possui pouco menos de 10 mil habitantes. A cidade fica próxima a Mirassol, facilitando a logística das equipes envolvidas na chave.
Tabela do Sport na primeira fase
Sport x Linense: 2 de janeiro, 18h30
Forte-ES x Sport: 5 de janeiro, 20h45
Mirassol x Sport: 8 de janeiro, 20h30
Elenco dos Leões da Base na Copinha
Goleiros: Davi (2005), Kauã Manoel (2007) e Nairon (2008).
Zagueiros: Bruce (2006), Cauã Wendel (2007) e Léo Fazzio (2008).
Laterais: Berrío (2007), Luca Piola (2008), Anderson (2009), Samuel Sousa (2007) e Guilherme Recife (2009).
Meio-campistas: Fernandinho (2006), Matheus Lacort (2007), Álvaro (2007), Samuel Pires (2007) e Rafael de Jesus (2007).
Atacantes: Eduardo Piola (2008), Lázaro (2008), Thiaguinho (2008), João Henrique (2009) e Ruan Melo (2009).