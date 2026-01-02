Sport enfrenta o Linense pela estreia na Copinha 2026; veja horário e onde assistir

Sport Sub-20 (Igor Cysneiros/SCR)

O Sport inicia, nesta sexta-feira (2), sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. O Leão da Ilha entra em campo às 18h30 para enfrentar o Linense (SP), em Bálsamo, município do interior paulista que sedia o grupo rubro-negro na primeira fase do torneio. O duelo terá transmissão da Xsports, no Youtube.

Com um elenco mesclado entre atletas das categorias sub-20 e sub-17, o Sport aposta na renovação e no desenvolvimento de jovens promessas para buscar a classificação ao mata-mata. Além do Linense, os rubro-negros terão pela frente o Forte-ES e o Mirassol, adversários que completam a chave.

A equipe pernambucana disputa a Copinha pela 25ª vez em sua história. A primeira participação aconteceu em 1973, e desde então o clube construiu campanhas de destaque, especialmente nas edições de 1997, 2016 e 2023, quando alcançou as quartas de final. A edição de 2026 marca a 14ª participação consecutiva do Sport no torneio, a maior sequência já registrada pelo clube.

Sede na Copinha

A sede do grupo, Bálsamo, está localizada a cerca de 466 quilômetros da capital paulista e possui pouco menos de 10 mil habitantes. A cidade fica próxima a Mirassol, facilitando a logística das equipes envolvidas na chave.

Tabela do Sport na primeira fase

Sport x Linense: 2 de janeiro, 18h30

Forte-ES x Sport: 5 de janeiro, 20h45

Mirassol x Sport: 8 de janeiro, 20h30

Elenco dos Leões da Base na Copinha

Goleiros: Davi (2005), Kauã Manoel (2007) e Nairon (2008).

Zagueiros: Bruce (2006), Cauã Wendel (2007) e Léo Fazzio (2008).

Laterais: Berrío (2007), Luca Piola (2008), Anderson (2009), Samuel Sousa (2007) e Guilherme Recife (2009).

Meio-campistas: Fernandinho (2006), Matheus Lacort (2007), Álvaro (2007), Samuel Pires (2007) e Rafael de Jesus (2007).

Atacantes: Eduardo Piola (2008), Lázaro (2008), Thiaguinho (2008), João Henrique (2009) e Ruan Melo (2009).

