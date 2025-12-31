Sport oficializa a venda do zagueiro Victor Gabriel para o Internacional

O jovem defensor de 21 anos será vendido em definitivo para o clube gaúcho, no valor R$ 2 milhões

Victor Gabriel, zagueiro do Internacional (Divulgação / Internacional)

O Sport comunicou oficialmente nesta quarta-feira (31) que o Internacional exercerá o direito de compra do zagueiro Victor Gabriel. O jovem de 21 anos, prata da casa rubro-negra, será vendido ao clube gaúcho por uma quantia de R$ 2 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta.

O Internacional realizará o pagamento em cinco diferentes parcelas mensais de R$ 400 mil. O clube leonino seguirá com 40% dos direitos do zagueiro, enquanto 10% ficarão com o próprio atleta.

Na temporada de 2025, Victor Gabriel ganhou espaço na equipe colorada e obteve alta minutagem na equipe titular. Ao todo, o defensor realizou 32 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.

No Sport desde o sub-14, Victor Gabriel conta com passagens por Seleção Brasileira de base e títulos do Campeonato Pernambucano em diferentes categorias, incluindo o profissional.