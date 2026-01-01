Sport oficializa médico Luiz Fittipaldi como novo coordenador de saúde e performance do clube

O profissional chega para coordenar o departamento e já vem realizando trabalhos desde a reapresentação do Sport

Luiz Fittipaldi, novo coordenador de saúde e performance do Sport (Paulo Paiva / Sport)

O Sport oficializou nesta quinta-feira, 1º de janeiro, o médico Luiz Fittipaldi como novo coordenador de saúde e performance do clube. O profissional é natural de Recife e chega para coordenar o departamento, já realizando trabalhos desde a reapresentação do elenco leonino.

Luiz Fittipaldi conta com diversas experiências na área esportiva, já tendo realizado trabalhos no Santos e na Seleção Brasileira de base, além de participação em Olimpíadas.

O profissional, que é especialista em medicina do exercício e do esporte e pós-graduado em fisiologia do exercício e treinamento resistido, já trabalhou nas categorias de base do próprio clube rubro-negro.

Retornando para um cargo mais importante no futebol profissional do Leão da Ilha, Luiz Fittipaldi destacou as suas raízes com o Sport e a sua motivação para trabalhar no clube.

“Chegar em um lugar onde eu realmente tenho as minhas raízes e tenho minha família gera o dobro de motivação. E é tentar fazer um trabalho para vida inteira e deixar um legado aqui dentro”, disse o novo coordenador de saúde e performance do Sport.