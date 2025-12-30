Sport divulga jogadores relacionados para a Copinha 2026; confira
Ao todo, 21 atletas da base do Sport foram inscritos para a principal competição de base do futebol brasileiro
Publicado: 30/12/2025 às 17:23
Equipe sub-20 do Sport (Igor Cysneiros / SCR)
O Sport anunciou nesta terça-feira (30) a lista de jogadores relacionados para a disputa da Copinha de 2026. Ao todo, 21 atletas da base rubro-negra foram inscritos para a principal competição de categorias de base do futebol brasileiro.
O plantel leonino será comandado pelo técnico Ítalo Santiago, ex-treinador do sub-15 do clube. Os jogadores mais experientes da relação são das gerações de 2006 e 2007, enquanto os mais jovens datam das gerações de 2008 e 2009.
O Sport está localizado no Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com sede em Bálsamo/SP. A estreia da equipe rubro-negra acontece já nesta sexta-feira, 2 de janeiro, contra o Linense. Na sequência, o Sport ainda terá pela primeira fase confrontos contra o Forte/ES e o Mirassol.
Confira lista de relacionados:
Goleiros: Davi (2005), Kauã Manoel (2007) e Nairon (2008)
Zagueiros: Bruce (2006), Cauã Wendel (2007) e Léo Fazzio (2008)
Laterais: Berrío (2007), Luca Piola (2008), Anderson (2009), Samuel Sousa (2007) e Guilherme Recife (2009)
Meio-campistas: Fernandinho (2006), Matheus Lacort (2007), Álvaro (2007), Samuel Pires (2007) e Rafael de Jesus (2007)
Atacantes: Eduardo Piola (2008), Lázaro (2008), Thiaguinho (2008), João Henrique (2009) e Ruan Melo (2009)