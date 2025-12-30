Quem fica, quem sai: veja situação de atletas que pertencem ao Sport

Sport corre contra o tempo para definir situação de jogadores do elenco para a temporada 2026

Recém-reapresentado, o elenco do Sport ainda enfrenta muitas indefinições para a temporada 2026. Apenas 12 jogadores se apresentaram ao clube na última segunda-feira (29), enquanto a diretoria intensifica esforços para reforçar o grupo rubro-negro.

Entre chegadas e possíveis saídas, algumas situações chamam atenção. O zagueiro Marcelo Ajul pode retornar ao Sport. Atualmente emprestado ao Athletic, que possui opção de compra, o defensor ainda não teve sua aquisição confirmada pelo clube paulista. “É um cara que eu gosto muito. Tomara que o Athletic não faça a compra, porque ele tem identificação com o clube e a torcida quer vê-lo em campo. Com certeza é um dos nossos titulares”, afirmou o técnico Roger Silva.

O goleiro Caique França demonstrou interesse em permanecer no clube, mesmo diante de propostas de outros times da Série B, como o Guarani. O executivo de futebol Ítalo Rodrigues destacou o comprometimento do atleta: “Ele quer ficar e já chegamos a uma ideia de renegociação contratual que fica confortável para o clube. É um dos atletas que estão fazendo sacrifício para permanecer”, ressaltou.

Lucas Lima, outro jogador valorizado pela torcida, também está em negociação. Apesar do alto salário, o meia já sinalizou interesse em continuar no Sport. “Ele pode ser um pilar para nós, mas precisa adequar os valores do seu contrato ao momento do Sport”, explicou Roger Silva, ressaltando a importância do jogador.

Por outro lado, Fabricio Dominguez caminha para deixar o clube. O volante está emprestado ao Cerro Porteño, do Paraguai, e se aproxima de atingir metas contratuais obrigatórias, que obrigarão o clube paraguaio a efetivar sua compra. “Ele já atingiu uma cláusula que gera valor para o Sport e está próximo de atingir outra que obrigaria o Cerro Porteño a comprá-lo”, detalhou Ítalo Rodrigues.