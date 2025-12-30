Mercado da bola: veja os jogadores que foram oferecidos ao Sport para a temporada 2026

Marlon, Felipe Machado e Gilberto, jogadores oferecidos ao Sport (Divulgação/Paysandu, Victor Ferreira/ECVitória e Fernando Alves/ECJ)

Com apenas 12 jogadores se reapresentando para a pré-temporada nesta segunda-feira (29), o Sport terá que acelerar no mercado de transferências em busca de reforços. De acordo com o executivo de futebol Ítalo Rodrigues, o clube pretende contratar atletas para todas as posições do elenco. A partir disso, alguns nomes passaram a ser oferecidos e especulados.

O Sport negocia um novo empréstimo do goleiro Thiago Couto ao Vitória. Dentro desse modelo de negociação, o nome do volante Felipe Machado, de 29 anos, surgiu como possibilidade. O jogador atuou pelo Coritiba na temporada de 2025, somando 41 partidas disputadas.

Segundo Ítalo Rodrigues, uma das alternativas seria manter Thiago Couto emprestado ao Vitória sem custo, abrindo espaço para contrapartidas envolvendo atletas do clube baiano. “Uma das possibilidades do modelo de negócio dar continuidade do Thiago (Couto) seria a gente abrir mão, de repente, do Vitória pagar pelo empréstimo do Thiago e ele seguir lá emprestado. (...) Mas tem vários outros atletas que a gente tem debatido”, afirmou o dirigente.

Marlon Douglas

Outro nome com negociação em andamento é o atacante Marlon Douglas, atualmente no Paysandu. Pernambucano, revelado pelo Porto de Caruaru, o jogador tem 28 anos e disputou 48 partidas na última temporada.

Ítalo Rodrigues confirmou o interesse e destacou o perfil do atleta, que se encaixa no planejamento do clube. “É um atleta que eu trabalhei, que eu conheço. Existe sim essa negociação em andamento. Acredito que ele se encaixa no perfil de alta minutagem, entrega física e competitividade. Financeiramente, é uma negociação confortável para o clube”, disse.

Gilberto

O atacante Gilberto, de 36 anos, foi oferecido ao Sport. O centroavante está em reta final de contrato com o Juventude e, na última temporada, atuou em 25 partidas, marcando quatro gols.

Apesar do interesse inicial, o alto salário do jogador esfriou as conversas. “É um ótimo jogador, de fato nos foi oferecido, mas não há negociação. Até porque não é um atleta barato. Talvez exista um momento de contratar um jogador mais experiente e caro, mas primeiro precisamos nos adequar à nossa folha”, explicou o executivo.

