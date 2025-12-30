Roger destaca estilo ofensivo e valoriza bom ambiente no Sport: 'Não falamos mais em negatividade'

Roger Silva, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport )

O Sport apresentou oficialmente, nesta terça-feira (30), o técnico Roger Silva como novo comandante da equipe rubro-negra. Em sua primeira entrevista coletiva no clube, o treinador destacou a gratidão pela oportunidade recebida, reforçou sua identificação com o Leão da Ilha e prometeu um time com postura ofensiva e competitiva.

“Quero agradecer à diretoria pela grande oportunidade. Estou muito feliz e extremamente motivado. Não se recusa um convite do Sport. Em nenhuma situação você tem o direito de dizer não a essa camisa, a esse clube”, afirmou Roger.

Além das questões táticas, Roger Silva ressaltou a importância de mudar o ambiente interno do clube. Segundo o treinador, o primeiro passo do trabalho passa pela união e pelo resgate da confiança entre todos que fazem parte do Sport. “Aqui não falamos mais em negatividade. Somos uma unidade. Tivemos uma conversa muito leal com todos os funcionários, com todos que, de alguma forma, são Sport direta ou indiretamente. Precisamos resgatar o amor dentro do clube, o respeito entre nós e fortalecer a positividade no dia a dia”, destacou.

Apesar de jovem na função de treinador, Roger Silva ressaltou sua longa trajetória no futebol e afirmou chegar ao clube com ideias bem definidas. Segundo ele, seu modelo de jogo prioriza a posse de bola, o controle das ações e a busca constante pelo ataque.“Tenho um sistema bem definido de como atacar e defender. Sou um treinador com perfil ofensivo, principalmente nos meus dois últimos trabalhos”, ressaltou.

O novo técnico também reconheceu a importância do equilíbrio defensivo e afirmou ter evoluído nesse aspecto recentemente. “Gosto de ter a bola e de jogar para frente, mas há momentos em que é preciso se defender com excelência. Isso é algo que melhorei bastante em 2025”, explicou.

Por fim, Roger projetou um novo momento para o Sport e pediu que o clube use os erros recentes como aprendizado para a próxima temporada. “Vamos entregar tudo dentro de campo para fazer a torcida ter orgulho novamente do seu time. Precisamos aprender com os erros e não repeti-los, para construirmos um 2026 maravilhoso”, concluiu.

