Ítalo Rodrigues detalha saídas de jogadores com contrato no Sport: "Não temos como pagar"

O novo executivo do Sport destacou a questão financeira como motivo para se desfazer de atletas com contrato para 2026

Ítalo Rodrigues, executivo do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

Novo executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues foi transparente ao detalhar a montagem do elenco para 2026 e a saída de jogadores com contrato para a próxima temporada. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (29), o executivo destacou a questão financeira como principal motivo para o Leão da Ilha de desfazer de atletas com vínculo vigente com o clube.

Segundo Ítalo Rodrigues, não existe viabilidade financeira para o clube rubro-negro manter a maioria da base do time da última temporada. O profissional ainda ressaltou que as tomadas de decisão sobre o elenco fogem unicamente do quesito técnico.

“Não há ninguém que a gente não quis contar. Agora, existem vários casos que o Sport não tem a menor condição de pagar. Gostaria de começar 2026 com uma base de time muito maior, mas infelizmente isso não é possível, porque se apresentar, a gente não tem condições de pagar. Isso é uma questão matemática”, ressaltou o executivo.

“A gente não vai chegar aqui para prometer que vai pagar no mês que vem, se a gente não vai conseguir pagar. A gente gostaria de manter sim alguns atletas, mas que infelizmente não é uma questão técnica ou de perfil de atleta, é uma questão financeira e a gente vai precisar ser muito habilidoso, porque o problema é muito maior do que se imaginava”, completou.

O executivo rubro-negro também aproveitou para falar sobre as contratações feitas pelo Sport para 2025, destacando equívocos cometidos nos altos investimentos em jogadores estrangeiros. Buscando enxugar ao máximo possível a folha para o próximo ano, o Sport tem valores importantes comprometidos em atletas estrangeiros, sobretudo os portugueses do elenco.

“Vou evitar ao máximo falar das contratações de 2025, mas foi totalmente fora da realidade. Foi mais uma megalomania que se comprometeu, principalmente com atletas estrangeiros. Todo e qualquer estrangeiro requer uma adaptação, só que você investir sem ter tempo de adaptação para o atleta, dificilmente ele vai render”, disse Ítalo Rodrigues.