Executivo do Sport detalha funcionamento do novo departamento de futebol do clube

Brenno Lucena, Ítalo Rodrigues e Hudson vão compor o departamento de futebol do Sport (Divulgação/Tacuary, Paulo Paiva/Sport Recife e @joaovdsp/Criciúma EC)

Com novos nomes anunciados para o departamento, a estrutura do futebol do Sport vem passando por mudanças significativas para a temporada de 2026, sob a gestão do presidente Matheus Souto Maior. O Leão da Ilha anunciou na última semana a chegada de três profissionais que ficarão responsáveis diretamente pelo planejamento esportivo do clube.

Além do executivo de futebol Ítalo Rodrigues, o Sport também oficializou as chegadas do coordenador Brenno Lucena e do gerente de futebol Hudson. Em entrevista de apresentação, Ítalo Rodrigues detalhou a função que cada um exercerá no novo departamento de futebol da equipe rubro-negra.

“Eu acredito muito na estrutura de trabalho que a gente criou. A gente precisa resolver os problemas do Sport, e é impossível resolver tudo sozinho. Então a gente precisa dividir função, precisa fazer com que o Brenno (Lucena) esteja próximo ao Roger (técnico) entendendo o que ele vê de característica ou perfil para a gente ir ao mercado”, disse Ítalo Rodrigues.

“O Hudson precisa estar à frente desses atletas (com contrato) que a gente precisa fazer um acordo para sanar ou, pelo menos, estancar e ‘fechar a torneira’. É única e exclusivamente por isso (novos profissionais), para a gente poder acelerar um pouco o processo”, completou.

ÍTALO RODRIGUES

Ítalo Rodrigues, de 40 anos, natural do Recife, é formado em Educação Física e especialista em treinamento de futebol e gestão esportiva. Ele esteve à frente do departamento de futebol do Vitória na campanha do título da Série B de 2023, a última conquista nacional de um clube do Nordeste, e também foi campeão da Série C em 2019 com o Náutico.

Ao longo da carreira, Ítalo acumulou passagens por clubes como Paysandu, CSA, Criciúma e o Tacuary, do Paraguai. No Sport, assume a missão de liderar a reconstrução do futebol após um período conturbado, com foco no retorno à elite nacional.

BRENNO LUCENA

Com 27 anos, Brenno Lucena é recifense e retorna ao clube após ter trabalhado como analista de desempenho das categorias de base entre 2017 e 2018. Sua trajetória inclui passagens por Paysandu, Linense, Londrina, Criciúma e também pelo Tacuary, no Paraguai.

HUDSON

Ex-jogador com passagens por clubes como Cruzeiro, São Paulo e Fluminense, Hudson, de 37 anos, estava no Criciúma, onde trabalhou ao lado de Ítalo Rodrigues. Possui formação em gestão e cursos realizados pela CBF e pela Conmebol.