Executivo do Sport admite dificuldades financeiras e descarta contratações midiáticas

Novo executivo de futebol do Sport, Italo Rodrigues (Paulo Paiva/ Sport)

O torcedor do Sport não deve esperar grandes nomes na janela de contratações. Em sua primeira entrevista coletiva como novo executivo de futebol do clube, realizada nesta segunda-feira (29), Ítalo Rodrigues foi direto ao abordar a realidade financeira do clube e o perfil de reforços que devem chegar ao elenco. Segundo o dirigente rubro-negro, o momento exige pés no chão e o fim de expectativas por jogadores de alto custo e apelo midiático.

Ítalo Rodrigues afirmou que um dos principais desafios de sua gestão será combater o que chamou de “megalomania” em torno de contratações. De acordo com o profissional, o Sport não tem condições financeiras de investir em atletas com salários elevados. “Talvez seja duro falar disso aqui, mas a primeira coisa que eu vou ter que lutar é contra essa megalomania. O Sport não tem dinheiro para contratar jogador midiático. Não tem dinheiro para contratar jogadores de 200, 300 mil reais. Não tem”, declarou.

O executivo destacou ainda que contratações desse perfil nem sempre entregam o retorno esperado, mas acabam deixando problemas financeiros e esportivos para o clube resolver posteriormente. “Esses atletas às vezes vêm, resolvem, às vezes não resolvem. O problema fica aqui pra gente resolver”, completou.

Apesar das limitações orçamentárias, Ítalo Rodrigues garantiu que o objetivo será montar um time competitivo, mesmo sem nomes de grande destaque individual. Para o executivo, a prioridade será a entrega em campo e a identificação com a torcida rubro-negra. “A gente vai se comprometer em fazer um time competitivo. Nosso time vai correr, nosso time vai competir. Ele pode não ser o cara que vai dar uma caneta, fazer uma jogada plástica”, afirmou.

O novo dirigente reforçou sua crença em um modelo de equipe baseado em intensidade e comprometimento como forma de resgatar a identidade do clube. “Eu falo isso me arrepiando, porque é nisso que eu acredito. Se a gente não entregar para o nosso torcedor a identidade de representar isso dentro de campo, não vai dar certo”, concluiu.

Reapresentação do Sport

Entre os atletas que se reapresentaram nesta segunda-feira (29), no CT do Leão, estão os goleiros Adriano e Caíque França; zagueiro Ramon Menezes;lateral Matheus Alexandre; os volantes Zé Lucas, Adriel, Luciano, Pedro Martins e Lucas André; atacantes Zé Roberto, Barletta e Dieguinho.