Executivo do Sport reconhece carência em todos os setores e já tem reforços apalavrados

Sport confirma necessidade de reforços em todas as posições e negociações em andamento

Recife, PE, 23/11/2025 - SPORT X VITORIA - Na noite deste domingo(23), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vitoria pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. ( Rafael Vieira)

O Sport reconheceu a necessidade de reforçar todo o elenco para a sequência da temporada. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (29), o novo executivo de futebol do clube, Ítalo Rodrigues, afirmou que o Leão da Ilha busca contratações para todas as posições e já possui negociações em estágio avançado.

De acordo com o dirigente, o elenco atual na teve apenas 12 jogadores. A expectativa é que, na reapresentação – após as festividades de ano novo – marcada para o dia 2, o grupo já conte com ao menos 18 atletas.

“Hoje a gente precisa contratar tudo. Goleiro, zagueiro, volante, lateral, de tudo”, afirmou Ítalo, destacando que a diretoria trabalha para fechar o elenco com cerca de 24 ou 25 atletas de linha. A ideia, segundo ele, é integrar jogadores da equipe Sub-20 ao elenco principal durante o processo de reconstrução.

O executivo também revelou que o Sport já tem de três a quatro nomes bem encaminhados para reforçar o grupo, respeitando o perfil financeiro do clube. A estratégia inicial prevê organização administrativa nos primeiros meses, com possibilidade de aumento da folha salarial ao longo da Série B.

“Queremos organizar a casa e, na Série B, ter um upgrade de folha para trazer reforços com mais qualidade para a sequência do Brasileiro”, concluiu.

Entre os atletas que se reapresentaram estão os goleiros Adriano e Caíque França; zagueiro Ramon Menezes;lateral Matheus Alexandre; os volantes Zé Lucas, Adriel, Luciano, Pedro Martins e Lucas André; atacantes Zé Roberto, Barletta e Dieguinho.

O Sport estreia oficialmente na temporada 2026 no dia 10 de janeiro, contra o Jaguar, às 17h, na Arena Pernambuco.

