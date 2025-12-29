Sport utilizará equipe Sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano
Publicado: 29/12/2025 às 09:50
Sport Sub20 (Igor Cysneiros / SCR)
O Sport iniciará o Campeonato Pernambucano utilizando uma equipe alternativa formada majoritariamente por atletas do Sub-20. A decisão foi confirmada pelo novo executivo de futebol do clube, Ítalo Rodrigues, durante entrevista coletiva realizada após a reapresentação do elenco rubro-negro para a temporada 2026.
Segundo o executivo, a utilização da base não é apenas uma necessidade momentânea, mas também faz parte de uma estratégia do clube para avaliar jovens talentos que possam ser incorporados ao elenco principal ao longo da temporada. “Acredito que o Sub-20 vai ser competitivo. Dali a gente vai tirar ativos e essa também é uma estratégia: conseguir o máximo de atletas possíveis para compor o elenco profissional”, completou.
Ainda de acordo com Ítalo, o número de partidas que o Sub-20 disputará no Pernambucano dependerá da evolução da montagem do elenco principal. “Se o Sub-20 vai fazer um jogo, dois, três ou quatro, isso só o tempo vai dizer”, afirmou.
Entre os atletas que se reapresentaram estão os goleiros Adriano e Caíque França; zagueiro Ramon Menezes;lateral Matheus Alexandre; os volantes Zé Lucas, Adriel, Luciano, Pedro Martins e Lucas André; atacantes Zé Roberto, Barletta e Dieguinho.
O Sport estreia oficialmente na temporada 2026 no dia 10 de janeiro, contra o Jaguar, às 17h, na Arena Pernambuco.