Sport utilizará equipe Sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano

Sport Sub20 (Igor Cysneiros / SCR)

O Sport iniciará o Campeonato Pernambucano utilizando uma equipe alternativa formada majoritariamente por atletas do Sub-20. A decisão foi confirmada pelo novo executivo de futebol do clube, Ítalo Rodrigues, durante entrevista coletiva realizada após a reapresentação do elenco rubro-negro para a temporada 2026.

Com apenas 12 jogadores se apresentando no primeiro dia de pré-temporada, nesta segunda-feira (29), e menos de 15 dias até a estreia oficial, o dirigente foi direto ao afirmar que não há tempo hábil para montar um time profissional competitivo para as rodadas iniciais do estadual. “É impossível o Sport fazer o primeiro jogo no dia 10. Impossível, não tem time. Vamos ser sinceros, não tem time. Então precisa sim ser o Sub-20. Não é uma opção, não é o que eu gostaria”, declarou Ítalo Rodrigues.

Segundo o executivo, a utilização da base não é apenas uma necessidade momentânea, mas também faz parte de uma estratégia do clube para avaliar jovens talentos que possam ser incorporados ao elenco principal ao longo da temporada. “Acredito que o Sub-20 vai ser competitivo. Dali a gente vai tirar ativos e essa também é uma estratégia: conseguir o máximo de atletas possíveis para compor o elenco profissional”, completou.

Ainda de acordo com Ítalo, o número de partidas que o Sub-20 disputará no Pernambucano dependerá da evolução da montagem do elenco principal. “Se o Sub-20 vai fazer um jogo, dois, três ou quatro, isso só o tempo vai dizer”, afirmou.

Entre os atletas que se reapresentaram estão os goleiros Adriano e Caíque França; zagueiro Ramon Menezes;lateral Matheus Alexandre; os volantes Zé Lucas, Adriel, Luciano, Pedro Martins e Lucas André; atacantes Zé Roberto, Barletta e Dieguinho.

O Sport estreia oficialmente na temporada 2026 no dia 10 de janeiro, contra o Jaguar, às 17h, na Arena Pernambuco.

