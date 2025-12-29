Sport inicia nova temporada com reapresentação do elenco e ajustes para 2026

Roger Silva e Matheus Souto Maior, novo técnico e presidente do Sport (Igor Cysneiros/ Sport)

O elenco do Sport se reapresenta nesta segunda-feira (29), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, dando início à preparação para a temporada de 2026. Os primeiros dias de trabalho serão voltados para avaliações físicas, atividades técnicas e ajustes táticos, em um período considerado importante para o planejamento do início do ano.

Após uma temporada marcada por problemas dentro e fora de campo, o clube rubro-negro inicia um novo ciclo no futebol profissional sob comando de uma nova gestão focada na reorganização do elenco e na definição do grupo que disputará as competições de 2026.

Jogadores com contrato

O Sport conta, neste momento, com um grupo numeroso de jogadores com contrato vigente que devem se reapresentar para o início da temporada 2026. Entre os goleiros estão Caíque França, Thiago Couto e Adriano; na defesa, os zagueiros Marcelo Ajul, Chico e Ramon Menezes, além dos laterais Matheus Alexandre, Igor Cariús e Felipinho.

O meio-campo reúne os volantes Pedro Martins, Luciano, Fábio Matheus, Zé Lucas e Pedro Augusto, além dos meias Gustavo Maia e Lucas Lima. No setor ofensivo, o elenco conta com Barletta, Carlos Alberto, Gustavo Coutinho, Romarinho e Matheusinho.

Jogadores de saída

Apesar da reapresentação, o grupo não contará com todos os atletas que encerraram a última temporada no clube. Algumas saídas já estão confirmadas, como a do goleiro Gabriel Vasconcelos, que retorna ao Vitória; do zagueiro Rafael Thyere, que rescindiu contrato; do lateral-direito Hereda, que volta ao CRB; do volante Christian Rivera, negociado com o Pachuca, do México; e do atacante Gonçalo Paciência, que teve o vínculo encerrado.

Outros jogadores, embora tenham contrato em vigor, também não devem se reapresentar. Atletas com salários elevados e fora do planejamento para 2026, como o zagueiro João Silva, o volante Sérgio Oliveira, o meia Rodrigo Atencio e o atacante uruguaio Ignacio Ramírez, podem ser emprestados ou até rescindir contrato nos próximos dias. Além dos citados, o volante Lucas Kall e o atacante Pablo tem situação indefinida. Já o zagueiro Victor Gabriel deve ser adquirido pelo Internacional.

Estreia no Pernambucano

Com menos de 15 dias entre a reapresentação e o primeiro compromisso oficial, o Sport terá uma pré-temporada curta. A estreia na temporada 2026 está marcada para o dia 10 de janeiro, contra o Jaguar, às 17h, na Arena Pernambuco.

