Fim da linha: Sport demite auxiliar técnico César Lucena

O Sport decidiu encerrar o vínculo com o auxiliar técnico César Lucena. A nova gestão de futebol do clube decidiu pela demissão do profissional, que atuava como auxiliar técnico desde 2020. César foi informado da decisão neste domingo (28), mas o clube ainda não fez o anúncio oficial. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo DP Esportes.

César Lucena fazia parte da comissão técnica permanente do Sport desde 2020 e passou a comandar a equipe nas rodadas finais da Série A. No período, o rubro-negro acumulou nove derrotas consecutivas, desempenho que gerou forte insatisfação da torcida e aumentou a pressão interna por mudanças.

A saída do ex-zagueiro já era um desejo da nova diretoria, liderada pelo presidente Matheus Souto Maior. Além dos resultados negativos, a equipe apresentou fragilidades técnicas e táticas durante sua passagem como treinador interino. Ao todo, César comandou o Sport em 32 partidas, somando nove vitórias, oito empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36,4%.

Mesmo à frente do time no momento em que foi confirmada a queda matemática para a Série B, o profissional afirmou, em entrevista coletiva, que encarou a oportunidade como um passo importante em sua trajetória como treinador.“Tenho me qualificado para ser treinador. Sei que a situação é difícil, o clube não passa por um bom momento, mas estou tendo uma oportunidade de mostrar meu trabalho e minhas capacidades”, declarou.

