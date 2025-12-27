'Serei um representante da torcida', diz Roger no desembarque para assumir comando do Sport
Novo técnico do Sport, Roger Silva desembarca na capital pernambucana e projeta conexão com torcida
Publicado: 27/12/2025 às 14:37
Roger Silva, novo técnico do Sport (Igor Cysneiros/ Sport)
O técnico Roger Silva já está no Recife para iniciar sua trajetória à frente do Sport. Aos 40 anos, o treinador desembarcou no Aeroporto Internacional dos Guararapes neste sábado e, logo em seguida, seguiu para o Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, onde conheceu a estrutura rubro-negra e foi apresentado oficialmente aos dirigentes do clube.
O treinador também ressaltou a importância da torcida leonina no processo de retomada do clube. “Precisamos da Ilha. O Sport é do tamanho que é por causa do seu torcedor. Nas arquibancadas, eles fazem muita diferença. Precisamos reativar essa alegria e vamos trabalhar para isso”, completou.
Sobre o perfil da equipe que pretende montar, Roger Silva afirmou que busca um time alinhado ao DNA histórico do clube. “Quero uma equipe rápida, ofensiva, com muita pegada, mas que também corra, se doe e lute o tempo todo dentro de campo”, explicou.
O novo comandante também deixou uma mensagem à torcida rubro-negra. “Me preparei muito para este momento e tinha como objetivo estar aqui. É um sonho sendo realizado. O torcedor pode ter convicção de que terá um deles representando o Sport dentro de campo”, concluiu.
O técnico Roger foi do aeroporto direto para nosso Centro de Treinamento e visitou as instalações rubro-negras antes da reapresentação, marcada para esta segunda-feira (29). Vamos juntos! ???? pic.twitter.com/VjtzwHEORy— Sport Club do Recife (@sportrecife) December 27, 2025