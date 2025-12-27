'Serei um representante da torcida', diz Roger no desembarque para assumir comando do Sport

Roger Silva, novo técnico do Sport (Igor Cysneiros/ Sport)

O técnico Roger Silva já está no Recife para iniciar sua trajetória à frente do Sport. Aos 40 anos, o treinador desembarcou no Aeroporto Internacional dos Guararapes neste sábado e, logo em seguida, seguiu para o Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, onde conheceu a estrutura rubro-negra e foi apresentado oficialmente aos dirigentes do clube.

Recebido pelo presidente Matheus Souto Maior, Roger destacou a motivação para retornar ao Sport, agora em uma nova função. “Quero agradecer pela oportunidade de fazer parte deste recomeço do Sport. A felicidade e a motivação são enormes. Eu e a minha comissão vamos focar completamente no campo, com o objetivo único de conquistar vitórias e levar alegria ao nosso torcedor”, afirmou.

O treinador também ressaltou a importância da torcida leonina no processo de retomada do clube. “Precisamos da Ilha. O Sport é do tamanho que é por causa do seu torcedor. Nas arquibancadas, eles fazem muita diferença. Precisamos reativar essa alegria e vamos trabalhar para isso”, completou.

Sobre o perfil da equipe que pretende montar, Roger Silva afirmou que busca um time alinhado ao DNA histórico do clube. “Quero uma equipe rápida, ofensiva, com muita pegada, mas que também corra, se doe e lute o tempo todo dentro de campo”, explicou.

O novo comandante também deixou uma mensagem à torcida rubro-negra. “Me preparei muito para este momento e tinha como objetivo estar aqui. É um sonho sendo realizado. O torcedor pode ter convicção de que terá um deles representando o Sport dentro de campo”, concluiu.

