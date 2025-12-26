Ex-dirigentes declaram formação de bloco de oposição a Matheus Souto Maior no Sport

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. (Rafael Vieira)

Após a eleição suplementar que levou Matheus Souto Maior à presidência do Sport, um grupo de ex-dirigentes e lideranças políticas do clube passou a se articular como bloco de oposição à nova gestão. As movimentações reúnem nomes que tiveram participação direta na costura política que resultou nas renúncias antecipadas do ex-presidente Yuri Romão e do vice Raphael Campos, e que também estiveram envolvidos no último pleito rubro-negro, dia 15 de dezembro.

Entre as principais lideranças estão os ex-presidentes Gustavo Dubeux e João Humberto Martorelli, além de Severino Otávio, o Branquinho, candidato derrotado nas urnas em uma eleição direta decidida por diferença de 58 votos, de virada.

SPORT UNIDO

O grupo manterá a denominação “Sport Unido”, a mesma utilizada pela chapa formada por Branquinho e José Roberto Moura, outro que faz parte do movimento de oposição, no processo eleitoral.

Moura, inclusive, chegou a ser convidado pela atual gestão para atuar no departamento de futebol, mas optou por recusar o convite.

Uma das diretrizes definidas é que as manifestações públicas do grupo ocorrerão de forma conjunta, com posicionamentos unificados sobre temas do cotidiano do clube. Também integra o movimento o empresário Eduardo Queiroz Monteiro.

A expectativa das lideranças é atuar de maneira constitucional, com postura crítica e vigilante, mantendo presença ativa no debate sobre os rumos administrativos e esportivos do clube.

SPORT ETERNO

Além do Sport Unido, o grupo Sport Eterno também se coloca como oposição propositiva ao longo de 2026. O movimento pretende colaborar institucionalmente a partir do fim de janeiro, promovendo debates, apresentando ideias e sugerindo soluções que possam ser aproveitadas pela atual gestão.

O Sport Eterno conta atualmente com um grupo ativo de discussão, reunindo sócios influentes, empresários e nomes que participaram da última eleição, como Paulo Bivar, Manolo Veloso, Augusto Caldas e Didi Gayoso.

A proposta é adotar uma atuação fora do modelo tradicional, com maior participação de sócios e torcedores nas discussões sobre o futuro do clube.