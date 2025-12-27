Sport promove mudanças profundas na base às vésperas da Copinha

Carlos Brazil e Raphael Bahia, executivo e técnico da base do Sport (Paulo Paiva/SCR e Igor Cysneiros/ SCR)

O Sport anunciou mudanças significativas em suas categorias de base às vésperas da principal competição de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube confirmou as saídas do executivo da base, do treinador e do preparador de goleiros do time sub-20.

Deixam o clube o diretor executivo das categorias de base, Carlos Brazil, além de Raphael Bahia, treinador do sub-20, e Vagner Mora, preparador de goleiros da categoria. Segundo o Sport, o desligamento de Carlos Brazil ocorreu em comum acordo entre as partes.

Com as saídas, o clube optou por promover profissionais que atuavam no sub-17. Alexandre Silva assume o comando técnico do sub-20, enquanto Tiago Lima será o novo preparador de goleiros da categoria. Ambos estavam à frente do time sub-17 na temporada.

As mudanças acontecem em um momento decisivo, já que o Sport se prepara para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O Leão estreia no torneio no dia 2 de janeiro, às 18h30, diante do Linense, em partida válida pela primeira fase da competição.

Na Copinha, o Sport integra o Grupo 4, ao lado de Mirassol (SP), Linense (SP) e Forte (ES). Os jogos da chave serão realizados na cidade de Bálsamo, no interior de São Paulo.

