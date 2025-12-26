Reencontros: Roger Silva volta ao Sport para comandar antigos parceiros de campo

Técnico retorna à Ilha após 12 anos e reencontra atletas com quem atuou no passado, agora sob nova hierarquia

Roger nos tempos de jogador e o meia Lucas Lima em ação pelo Sport em 2013 (Paulo Paiva/Sport/Reprodução)

Oficializado na última quinta-feira (25) como novo técnico do Sport, Roger Silva retorna à Ilha do Retiro após 12 temporadas, agora à beira do gramado, com a missão de liderar a reconstrução do clube em 2026. Aos 40 anos, o ex-atacante assume o Leão com contrato até o fim da próxima temporada e reencontra, no elenco, atletas com quem dividiu vestiário e gramado ao longo da carreira como jogador.

A reapresentação do elenco está marcada para a próxima segunda-feira (29), no CT José de Andrade Médicis, quando Roger iniciará oficialmente os trabalhos com o grupo. O treinador chega credenciado por dois acessos consecutivos à Série B, conquistados em 2024 e 2025, comandando Athletic-MG e Londrina, respectivamente, e encara no Sport o maior desafio da ainda curta trajetória como comandante.

LUCAS LIMA - SPORT (2013)

Entre os reencontros mais simbólicos está o de Lucas Lima, atual camisa 10 do Leão. Roger e o meia atuaram juntos pelo próprio Sport em 2013, durante boa parte da temporada, antes da transferência do atacante para o Athletico-PR.

Naquele ano, dividiram o campo no Campeonato Pernambucano, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e na Série B, competição que agora voltarão a disputar juntos, em 2026, mas em papéis distintos: comandante e comandado.

ZÉ ROBERTO - BAHIA (2015)

Outro possível reencontro envolve o centroavante Zé Roberto, com quem Roger formou dupla de ataque no Bahia na Série B de 2015. O camisa 99 do Sport vive indefinição quanto ao futuro no clube. Sem atuar desde 4 de novembro de 2024 e após passar toda a temporada de 2025 em recuperação de cirurgia, o atacante pode, caso permaneça no elenco, voltar a trabalhar com o antigo companheiro, agora sob nova hierarquia.

CAÍQUE FRANÇA - CORINTHIANS (2018)

O técnico também pode reviver a parceria com o goleiro Caíque França, com quem dividiu o dia a dia no Corinthians, em 2018. À época, o arqueiro era o terceiro goleiro do elenco alvinegro. Caíque tem contrato com o Sport até 2026 e foi convocado para a reapresentação na segunda-feira (29), ainda com futuro em aberto no clube.

MATHEUS ALEXANDRE - INTER DE LIMEIRA (2021)

Outro nome que carrega memória recente ao lado de Roger é o lateral-direito Matheus Alexandre. Ambos atuaram juntos pela Inter de Limeira, no Campeonato Paulista de 2021, temporada que marcou a despedida de Roger dos gramados como jogador profissional.