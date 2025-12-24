Sport anuncia trio para a gestão do futebol em 2026

O executivo Ítalo Rodrigues chega à Ilha do Retiro ao lado de Hudson e Brenno Lucena

O Sport anunciou, nesta quarta-feira (24), a chegada de novos profissionais para o departamento de futebol, com destaque para a contratação do executivo de futebol Ítalo Rodrigues, além do coordenador Brenno Lucena e do gerente de futebol Hudson. O trio já integra a estrutura rubro-negra e passa a atuar diretamente no planejamento esportivo do Leão.

ÍTALO RODRIGUES

Ítalo Rodrigues, de 40 anos, natural do Recife, é formado em Educação Física e especialista em treinamento de futebol e gestão esportiva. Ele esteve à frente do departamento de futebol do Vitória na campanha do título da Série B de 2023, a última conquista nacional de um clube do Nordeste, e também foi campeão da Série C em 2019 com o Náutico.

Ao longo da carreira, Ítalo acumulou passagens por clubes como Paysandu, CSA, Criciúma e o Tacuary, do Paraguai. No Sport, assume a missão de liderar a reconstrução do futebol após um período conturbado, com foco no retorno à elite nacional.

BRENNO LUCENA

Além do executivo, o Sport também confirmou Brenno Lucena como novo coordenador de futebol. Com 27 anos, Brenno é recifense e retorna ao clube após ter trabalhado como analista de desempenho das categorias de base entre 2017 e 2018. Sua trajetória inclui passagens por Paysandu, Linense, Londrina, Criciúma e também pelo Tacuary, no Paraguai.

HUDSON

O terceiro nome anunciado é o de Hudson, que assume a função de gerente de futebol. Ex-jogador com passagens por clubes como Cruzeiro, São Paulo e Fluminense, o profissional de 37 anos estava no Criciúma, onde trabalhou ao lado de Ítalo Rodrigues. Possui formação em gestão e cursos realizados pela CBF e pela Conmebol.

