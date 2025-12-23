Matheus Souto Maior adota perfil agregador por reestruturação do Sport

Posse do novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Matheus Souto Maior tem buscado imprimir, desde a confirmação de sua vitória nas eleições suplementares do Sport, um perfil agregador nos bastidores do clube. Em meio a um cenário de crise financeira, rebaixamento à Série B e desgaste institucional, o novo presidente tem adotado o discurso, e a prática, da união como pilar para a reestruturação rubro-negra a partir de 2026.

Essa postura representa uma mudança em relação à gestão anterior. Yuri Romão, que renunciou de forma antecipada, vinha sendo apontado nos bastidores como cada vez mais isolado politicamente ao longo de seu mandato, com dificuldades de articulação interna antes da saída do cargo.

Nos dias seguintes ao pleito, Matheus iniciou uma série de contatos com integrantes de chapas adversárias e figuras históricas do clube, convidando nomes de diferentes grupos políticos para contribuir com a nova gestão, especialmente no futebol. A ideia é ampliar o diálogo em um momento considerado delicado para o futuro do Sport.





NOMES CONVIDADOS

Nesse movimento, membros da chapa liderada por Paulo Bivar, como Manoel Veloso e Augusto Caldas, foram convidados para integrar o departamento de futebol da nova gestão. Apesar da negativa em assumir cargos formais, ambos se colocaram à disposição para colaborar de forma institucional, oferecendo apoio e diálogo sempre que necessário, sem vínculo direto com a administração.

Outro nome procurado foi José Roberto Moura, que integrou a chapa de Branquinho como candidato a vice-presidente. Ele também foi sondado para participar do futebol na gestão de Matheus Souto Maior, mas optou por não assumir função executiva. Assim como os demais, sinalizou abertura para ajudar o clube de maneira indireta, reforçando o tom conciliador buscado pela atual diretoria.

Além dos adversários diretos no processo eleitoral, Matheus também entrou em contato com lideranças políticas e ex-presidentes do Sport. Nomes como Gustavo Dubeux e o próprio Branquinho estiveram entre os procurados pelo novo mandatário, em uma tentativa clara de aproximar diferentes correntes e reduzir o clima de polarização que marcou os últimos anos do clube.