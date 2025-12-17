Novo presidente projeta folha salarial do Sport para 2026

O modelo de gestão do futebol também começa a ser definido pelo mandatário no restante do biênio 2025–2026

Matheus Souto Maior e Kadico Pereira, eleitos presidente e vice-presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Eleito presidente do Sport, Matheus Souto Maior começou a detalhar os primeiros passos do planejamento rubro-negro para a temporada de 2026. O dirigente falou sobre projeção de folha salarial, cenário financeiro do clube após o rebaixamento e o desenho inicial da estrutura do departamento de futebol.

Sem acesso completo aos números consolidados do financeiro, Matheus afirmou trabalhar com uma estimativa realista para o orçamento do futebol. Segundo ele, em entrevista à Rádio Jornal, uma folha salarial em torno de R$ 3,5 milhões pode ser suficiente para manter o Sport competitivo ao longo de toda a temporada.

"Não temos acesso aos números inteiros (financeiro do Sport), mas eu estimo a folha numa faixa de 3 milhões e meio, eu acho que a gente briga bem o ano inteiro."

O novo presidente reforçou que o clube já possui um orçamento previamente estruturado, mas que o grande desafio da nova gestão será entender o fluxo de caixa - especialmente o momento em que as receitas entram e quando as despesas precisam ser honradas.

"O Sport já tem um orçamento previsto, que tem dinheiro para entrar e sair. Então precisamos entender quando esses dinheiros que vão entrar caem e os que vão sair precisam ser pagos."

Estrutura do futebol em debate

Além dos números, Matheus Souto Maior adiantou que a definição da estrutura do futebol é prioridade imediata da nova gestão. A chapa trabalha com um modelo profissionalizado, que envolve a contratação de um executivo de futebol, além da definição do treinador e de um gerente para o setor nos próximos dias.

Nesse desenho, Marcos Vinícius aparece como a principal referência interna. Segundo Matheus, o dirigente será o "homem do futebol" neste início de trabalho. Marcos Vinícius assume, inicialmente, como vice-presidente de futebol e carrega no currículo participação em momentos marcantes do clube entre 2019 e 2020.

O modelo pensado inclui:



Um executivo de futebol, responsável por contratações, planejamento e montagem do elenco;



Um gerente de futebol, encarregado da condução do dia a dia do departamento;



A definição do treinador, alinhado à proposta esportiva e financeira do clube.

Elenco rebaixado, mas competitivo

Apesar do descenso à Série B, Matheus Souto Maior avaliou que o atual elenco do Sport possui qualidade suficiente para competir na segunda divisão, desde que bem organizado e potencializado. O presidente citou como exemplo o desempenho da equipe sob o comando de Daniel Paulista ao longo da temporada.

"Se você pegar o recorte de Daniel Paulista, com esses mesmos jogadores, nós fizemos partidas boas, competimos."